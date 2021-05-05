كورونا اليوم: عرض جديد يضرب المرضى.. وهذه أهمية فحص القلب بعد التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

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عرض جديد يضرب المرضى

ظهرت العديد من الأعراض الجديدة لفيروس كورونا مع انتشار كوفيد-19 وزيادة الإصابات على مستوى العالم، وكشفت آخر التقارير أيضًا ارتفاعًا في حالات الإصابة بالتهاب الغشاء المخاطي لدى مرضى COVID-19 ، سواء كانوا في المستشفى أو يتعافون، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو التهاب الغشاء المخاطي؟

التهاب الغشاء المخاطي، المعروف سابقًا باسم داء الفطريات، هو عدوى فطرية شديدة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، ينتشر في الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية مزمنة أو يتناولون الأدوية التي تضعف جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله غير قادر على محاربة الجراثيم والفيروسات.

أهمية فحص القلب بعد التعافي

أكثر من 80 في المائة من مرضى كوفيد لا يحتاجون إلى دخول المستشفى ويتعافوا في المنزل من خلال الاستشارة عن بعد، لكن يمكن أن يكون للعدوى آثار جانبية طويلة المدى، في دراسة حديثة أجرتها مجلة أكسفورد، أظهر ما يقرب من 50 في المائة من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 الحاد، أدلة على تلف القلب بعد أشهر من التعافي من المرض، وفقا لموقع indiatimes.

هذا يجعل من المهم بالنسبة للمرضى فحص قلبهم بعد الشفاء، وفقًا للخبراء، يمكن أن تؤدي عدوى COVID-19 ، إلى حدوث التهاب في الجسم، مما قد يؤدي إلى ضعف عضلات القلب، وشذوذ في إيقاع القلب وحتى ظهور الجلطات.

السبب الحقيقي وراء عدم اقترابنا من مناعة القطيع

رغم حملات التطعيم الشاملة والمستمرة في جميع أنحاء العالم ضد كوفيد-19، لكن يبدو أن الوصول إلى مناعة القطيع في أي دولة خلال هذه الفترة، حلم صعب المنال مع ارتفاع الإصابات بالفيروس القاتل، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يقرب من 100 مليون أمريكي قد تم تطعيمهم بالكامل، كما أن عدوى فيروس كورونا في أدنى مستوياتها هناك منذ أكتوبر 2020، ولكن، على الرغم من كل هذه الأخبار السارة، لا أحد قادر على تحديد ما إذا كانت الحرب ضد كورونا ستنتصر بالفعل من خلال تحقيق مناعة القطيع، خاصة وأن معدلات التطعيم اليومية قد بدأت في التراجع، وفقا لموقع thelist.

إلى جانب ذلك يبدو أن خبراء الصحة حول العالم، يقولون إن أفضل ما يمكن أن نأمله جميعًا، هو أن يكون الفيروس أقل فتكًا، ويصبح شيئًا علينا جميعًا أن نتعايش معه، والسبب: يبدو أن الهدف المتمثل في مناعة القطيع يصعب تحقيقه على الإطلاق لأنه "من غير المرجح أن يختفي الفيروس، لكننا نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنه من المحتمل أن يصبح عدوى خفيفة".