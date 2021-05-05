كورونا: لماذا من المهم فحص قلبك بعد الشفاء من كوفيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكثر من 80 في المائة من مرضى كوفيد لا يحتاجون إلى دخول المستشفى ويتعافوا في المنزل من خلال الاستشارة عن بعد، لكن يمكن أن يكون للعدوى آثار جانبية طويلة المدى.

في دراسة حديثة أجرتها مجلة أكسفورد، أظهر ما يقرب من 50 في المائة من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 الحاد، أدلة على تلف القلب بعد أشهر من التعافي من المرض، وفقا لموقع indiatimes.

هذا يجعل من المهم بالنسبة للمرضى فحص قلبهم بعد الشفاء، وفقًا للخبراء، يمكن أن تؤدي عدوى COVID-19 ، إلى حدوث التهاب في الجسم، مما قد يؤدي إلى ضعف عضلات القلب، وشذوذ في إيقاع القلب وحتى ظهور الجلطات.

ثانيًا، قد يغزو الفيروس الخلايا المستقبلة مباشرةً، المعروفة باسم مستقبلات ACE2 ، داخل أنسجة عضلة القلب ويسبب ضررًا فيروسيًا مباشرًا.

يمكن أن تؤدي المضاعفات مثل التهاب عضلة القلب، إلى فشل القلب بمرور الوقت، إذا لم يتم الاعتناء بهاـ وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة قلبية موجودة مسبقًا، يمكن أن تزيد المشكلة الحالية.

السكتة القلبية

يحدث فشل القلب عندما لا تضخ عضلة القلب الدم بكفاءة كما ينبغي.

تؤدي حالات مثل تضيق الشرايين في قلبك أو ارتفاع ضغط الدم إلى ضعف أو تيبس قلبك حتى يمتلئ ويضخ بكفاءة، إنها مشكلة مزمنة ويمكن أن تزداد سوءًا إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، ولكن مع العلاج المناسب، يمكن للمريض أن يعيش لفترة أطول وأفضل.

يقترح الخبراء أن الأشخاص الذين أصيبوا بآلام في الصدر بعد COVID-19 أو أصيبوا بأي مرض قلبي بسيط قبل الإصابة، يجب عليهم إجراء اختبار تصوير، يمكن أن يظهر الاختبار ما إذا كان الفيروس قد تسبب في تلف دائم لعضلات القلب، وهو أيضًا للأشخاص الذين عانوا من أعراض خفيفة.

يصاب العديد من المرضى بضعف مزمن في عضلة القلب وتضخم في القلب وانخفاض نسبة طرد القلب بعد الإصابة بأمراض فيروسية تسمى أيضًا اعتلال عضلة القلب التوسعي.

يمكن أن يتفاقم اعتلال عضلة القلب بعد الإصابة بفيروس COVID ويمكن أن يؤدي إلى فشل القلب.

العلاج

خلال المراحل الأولية، يمكن أن يساعد الدواء في إدارة الحالة، في الحالات المتقدمة من قصور القلب، يمكن إجراء خيارات العلاج مثل إجراء جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD) أو زراعة القلب مع العلاج، إذا لزم الأمر.

يساعد جهاز المساعدة البطينية (LVAD) البطين الأيسر، وهو غرفة الضخ الرئيسية للقلب على ضخ الدم إلى باقي الجسم، إنه خيار عملي وآمن لإدارة حالة القلب هذه.

أعراض قصور القلب:

- ضيق في التنفس.

- ضعف وتعب.

- انتفاخ في الكاحلين والقدمين والساقين.

- عدم انتظام وسرعة ضربات القلب.

- انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة.

- السعال المستمر.

- زيادة الوزن بسرعة من احتباس السوائل.

- زيادة الرغبة في التبول.

- قلة الشهية.

نصيحة مهمة

إذا كانت لديك الأعراض المذكورة أعلاه، فمن الأفضل عدم التشخيص الذاتي وزيارة طبيبك على الفور، يمكنه كشف الحالة وتحديد ما إذا كانت هذه هي أعراض قصور القلب أو مشكلة أخرى.