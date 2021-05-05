أجواء مرح واسترخاء تخلق خلفية جميلة لحملة بولو رالف لورين ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مايو 2021 01:44 صباحاً - من أجواء رحلات الريفييرا الفرنسية، استوحت علامة بولو رالف لورين مجموعتها لربيع وصيف 2021. بالتعاون مع الخليجية، أنجزت العلامة محتوى محلي مع ثلاث مؤثرات بارزات من الشرق الأوسط: مرام وهلا وشينا.

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تظهر المؤثرات الثلاثة، وهنّ في الواقع صديقات مقرّبات، تتشاركن المرح على الشاطئ خلال شهر رمضان المبارك. وتألّق التريو بأزياء من مجموعة بولو رالف لورين الجديدة، حيث اختارت مرام قميص أكسفورد المميز مع جيبة وتنورة بنقشات الزهور وإكسسوارات، وفستاناً أزرق باهتاً بطيّات مع سترة من الدنيم الأبيض لإطلالتها على الشاطئ. فيما ارتدت هلا حقيبة بولو بيلبورت المميزة لديها مع سترة من الكروشيه لونها أبيض وبنطال كحلي واسع، ثم بدّلت إطلالتها لترتدي فستاناً ملفوفاً من القطن عند تواجدها على الشاطئ. أما شينا، فاختارت فستان ميدي تويل من الحرير الأبيض مع حزام مزخرف وحقيبة من القطن سميكة، وفستان ميدي آخر من الكريب بلون أصفر مع سترة من الدنيم على الشاطئ.

الحملة الإعلانية لبولو رالف لورين







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