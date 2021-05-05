بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. تفاصيل خناقة ريهام سعيد مع ريم البارودي وزينة: مش غيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت تصريحات الإعلامية ريهام سعيد، خلال استضافتها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع الإعلامية إيناس الدغيدي، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء الحلقة 22 من البرنامج الذي يتم إذاعته على شاشة المحور خلال رمضان 2021.

وتحدثت «سعيد» عن تفاصيل عدد من المشكلات مع الفنانات، والتي تكللت بالقضايا ضدها بعد ذلك، ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل عدد من المسكلات التي تحدثت عنها الإعلامية ريهام سعيد خلال حلقة اليوم من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، كالتالي:

زينة ترفع قضية على ريهام سعيد

ولفتت «سعيد» إلى مشكلتها مع الفنانة زينة، والتي بدأت عندما تحدثت خلال حلقة لها في برنامجها عن قضية تمسها، والتي كانت قد وصلت لكونها قضية رأي عام حينها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتحدث بشيء يسيئ إليها، ولكنها تناولت تلك القضية مثل ما تناولها الغير.

وأوضحت «سعيد»، أنه عقب إذاعتها لتلك الحلقة توجهت الفنانة زينة لرفع قضية عليها، وعندما طلبت ريهام سعيد الصلح معها طلبت منها زينة أن تسجل فيديو اعتذار، وبالفعل سجّلت ريهام سعيد هذا الفيديو، وعندما طلبت الفنانة زينة أن تراه قبل إذاعته، طلبت منها أن تسجل فيديو آخر يظهر به مدى ندمها على هذا الفيديو، مشيرة إلى أنها سجلت فيديو آخر أيضا حتى تتخلص من مشاوير القضية إذ أنها كانت حامل في الشهر التاسع، ولكنها رفضت الصلح أيضًا.

ريهام سعيد: خلافات ريم البارودي وراء شهرتها

وأشارت الإعلامية ريهام سعيد، إلى أنها لم تكن الأولى التي تفتعل معها الفنانة ريم البارودي مشكلة، إذ أنها سبقها كلا من الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، لافتة إلى أن الخلافات المتعددة للفنانة ريم البارودي مع عدد من الفنانين هي السبب وراء شهرتها.

واستطردت أنها لم تكن تحتمل الشتائم التي كانت توجهها لها «البارودي»، خصوصا أنها لديها ابن وابنة في الجامعة، ويسمعون كثيرًا إلى تلك الشتائم، ما جعلها تضطر إلى رفع قضية ضد ريم البارودي.

وأثناء حديث الإعلامية إيناس الدغيدي معها حول الغيرة من ريم البارودي، أوضحت أنها تتعجب بشأن هذا الحديث، قائلة: «ممكن الواحد يغير من ياسمين صبري، بس يغير من ريم البارودي؟.. أكيد لأ».

ريهام سعيد: إنجي وجدان عايزة تركب التريند.. وقالت كلمتين بايخين

وفي ذات السياق، أوضحت الإعلامية ريهام سعيد، أن أزمتها مع الفنانة إنجي وجدان، لم تكن سوى محاولة منها لأن تصبح تريند، مشيرة إلى أنها بعد حلقة «السمنة» وجهت «وجدان» لها عدد من الاتهامات بكونها «تافهة وسطحية» حسب حديثها، لافتة إلى أنها كانت تتحدث خلال الحلقة عن مرض السمنة ممن يزيد أوزانهم عن 350 كيلو، من أجل مساعدة الناس لهم: «السمنة دي مرض مميت وهفضل أوعي الناس منه».

وأضافت، أن مهاجمة إنجي وجدان لها لم تكن سوى لمجرد المهاجمة فقط، حيث أن نيتها من حلقة السمنة كانت واضحة، قائلة: «إنجي وجدان صحيت من النوم قالت أنا عاوزة أركب التريند وقامت مهجماني، بس الحمد لله الناس هي اللي دافعت عني».

واستكملت «سعيد» حديثها بأنه من الواضح أنها لم تفهم المقصد من الحلقة قائلة: «بتضايق أنا أوي من الناس اللي بتحفظ ومش بتفهم، يعني لو إنجي عرفت أنا أقصد إيه من الحلقة مكنتش قالت الكلمتين البايخين دول».