الامارات | سلوكيات قيادة تحمل علامات مبكرة على الخرف

شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكيات قيادة تحمل علامات مبكرة على الخرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طور الباحثون في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا لوغاريتمات عالية الدقة لرصد ضعف الإدراك البسيط والخرف في السائقين المسنين، باستخدام بيانات القيادة الواقعية وتقنيات التعلم الآلي. وتشير بيانات القيادة الواقعية إلى البيانات الملتقطة من خلال أجهزة التسجيل داخل السيارات أو غيرها من التقنيات في الواقع الفعلي، بحسب ما نقله موقع «ساينس ديلي» عن نتائج الدراسة التي نشرت في دورية «جيرياتريكس».

وأنشأ الباحثون 29 متغيراً باستخدام بيانات القيادة الواقعية الملتقطة بأجهزة التسجيل بالمركبات من 2977 مشاركاً في المشروع.

وقال جوهوا لي، أستاذ علم الأوبئة والتخدير، إن «القيادة مهمة معقدة تشمل عمليات إدراكية معقدة وتتطلب وظائف إدراكية ضرورية ومهارات حركية حسية».

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