الامارات | تغريدة مثيرة للجدل تعلّق حساب الممثلة كانغانا رانوت

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة مثيرة للجدل تعلّق حساب الممثلة كانغانا رانوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير، أمس، أن موقع «تويتر» علق حساب الممثلة الهندية، كانغانا رانوت، بعد تغريدة مثيرة للجدل متعلقة بأعمال عنف في البنغال. وأفادت شبكة «إن دي تي في» بأن موقع «تويتر» قال إن الممثلة انتهكت أكثر من مرة سياسة الموقع بشأن «السلوك البغيض والمسيء». يشار إلى أن التغريدة لها صلة بأعمال عنف اندلعت بعد إعلان نتائج الانتخابات في ولاية البنغال الغربية، الأحد الماضي.

وأثارت التغريدة الغضب ودعوات لاتخاذ إجراء ضد الممثلة.

وقال متحدث باسم «تويتر»: «لقد أوضحنا أننا سنتخذ إجراء قوياً تجاه أي سلوك من المحتمل أن يؤدي للضرر، وعلق الحساب المذكور بصورة دائمة لتكرار انتهاك قواعد (تويتر)، خصوصاً السياسة الخاصة بالسلوك الكريه».

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