الامارات | عمر العبداللات يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العبداللات يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الفنان الأردني عمر العبداللات عن سعادته عقب منحه الإقامة الذهبية في دولة الإمارات. وكتب الفنان الأردني في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «تشرفت اليوم وبوجوي في دولة الإمارات العربية الحبيبة على كرم الثقة ومنحي الإقامة الذهبية التي أعتبرها تشريفاً أعتز به.. كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، والله يحفظ الإمارات وحكامها وشعبها الغالي».

يشار إلى أن العبداللات متواجد حالياً في الإمارات لتسجيل وتجهيز مجموعة من الأعمال الفنية المنوعة.

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