لايف ستايل

الامارات | عمر العبداللات يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العبداللات يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الفنان الأردني عمر العبداللات عن سعادته عقب منحه الإقامة الذهبية في دولة الإمارات. وكتب الفنان الأردني في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «تشرفت اليوم وبوجوي في دولة الإمارات العربية الحبيبة على كرم الثقة ومنحي الإقامة الذهبية التي أعتبرها تشريفاً أعتز به.. كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، والله يحفظ الإمارات وحكامها وشعبها الغالي».

يشار إلى أن العبداللات متواجد حالياً في الإمارات لتسجيل وتجهيز مجموعة من الأعمال الفنية المنوعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا