بالموف.. ياسمين صبري تعوض غيابها عن دراما رمضان بـ «فوتوسيشن» يومي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غيابها الملحوظ عن مشاركتها في دراما رمضان 2021 لم يمنعها من الغياب عن أعين جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن الفنانة ياسمين صبري كانت تحرص على نشر عدد من الصور لها بين الحين والآخر عبر حساباتها الخاصة، ولكنها على مدار يومين متتاليين نشرت جلستي تصوير عبر حسابها الرسمي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» وكان آخرهم عدد من الصور الخاصة بها أثناء تجولها في إحدى الطرقات.

إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بالموف

وارتدت الفنانة ياسمين صبري خلال جلسة التصوير التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» بنطلون من قماشة الستان باللون الموف، وبلوزة باللون الموف الفاتح من ذات قماشة الستان ينسدل من أحد جانبيها قطعة من القماش، وحرصت في تلك الإطلالة على أن تضع البلوزة داخل البنطلون.

وعن شكل شعرها بجلسة التصوير، حرصت الفنانة على أن تظهر بتسريحة شعر منسدل على ظهرها، واضعه ميك أب خفيف، مرتدية حلق يقترب لونه من ذات لون البلوزة التي ترتديها.

ياسمين صبري تطل بالأبيض

وبشأن جلسة التصوير التي نشرتها الفنانة ياسمين صبري أمس، ظهرت خلالها مرتدية قميص أبيض يكاد يكون شفافًا، بشعر منسدل على ظهرها، واضعه ميكب خفيف يتكون من كحل وأيلينر وروج.

ووجّه لها الكثير من المتابعين إشادات بإطلالتها تلك التي تميزت بها خلال الفترة الأخيرة، إذ أنها استطاعت أن من خلال جلسات التصوير الخاصة بها تعويض غيابها في دراما رمضان لعام 2021 الحالي.

وكان آخر أعمالها في رمضان مسلسل «فرصة ثانية» بطولتها رفقة آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي.