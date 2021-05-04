بعد إثارة الجدل بصور «موسى».. كيف تحدثت ريم البارودي وسمية الخشاب عن أحمد سعد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثار أحد مشاهد مسلسل «موسى» الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافة الفنان أحمد سعد في إحدى حلقات المسلسل في مشهد زواج موسى، والذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، من المعلمة حلاوتهم، والتي تجسد شخصيتها الممثلة سمية الخشاب.

وعقب انتهاء الحلقة تداول الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمحمد رمضان وهو يحمل سمية الخشاب ويقف بجانبهم أحمد سعد مبتسم، ليعلق عليها عدد من المشاهدين والمتابعين كالتالي: «النهايات أخلاق.. الطحاااال ياااا.. اعذريني يوم زفافك مقدرتش افرح زيهم، لا سوري بهزر كنت فرحان أكتر منهم».

ومن جانبه، حرص الفنان أحمد سعد على نشر تلك المنشورات الساخرة عبر خاصية القصص على حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي احتوت على الكثير من التعليقات الساخرة على حضور أحمد سعد بعد المشكلات التي حدثت بينه وبين سمية الخشاب والتي انتهت بالطلاق.

وعقب نشره لتلك المنشورات على حسابه، حرصت الفنانة سمية الخشاب على نشر صورة لـ تاج به قرون، في إشارة منها لعلامة الشيطان.

ونرصد من خلال هذا التقرير كيف تحدث كلا من الفنانة سمية الخشاب والفنانة ريم البارودي عن الفنان أحمد سعد في آخر حديث إعلامي لهن في البرامج التلفزيونية بعد الطلاق منه، إذ قالت الفنانة ريم البارودي خلال استضافتها في برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، عندما سألتها الإعلامية عن رأيها في خطوبة أحمد سعد، لترد عليها ريم بأن ذلك الخبر لم يكن له أهمية بالنسبة لها، فهو مجرد شخص كانت على علاقة به وانتهت تلك العلاقة، متمنيه له أن تتم خطبته على خير.

ريم البارودي تختار أحمد سعد بـ «علامة حب واحده»

وخلال إحدى فقرات الحلقة، طلبت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة ريم البارودي أن تختار علامة حب واحده بين كلا من الفنان بهاء سلطان والفنان أحمد سعد، لترد عليها الفنانة ريم البارودي بأن أحمد سعد إذا كان في مكانها كان سيختار بهاء سلطان، لافتة إلى أنها تختار تلك العلامة لأحمد سعد، نظرًا لأنها تحب شخصيته وصوته كثيرًا، بالرغم من المشكلات الكثيرة التي حدثت بينهم والتي انتهت بالطلاق بعد شهر واحد من الزواج.

سمية الخشاب تتهمه بالشروع في القتل والتسبب في فقدان طحالها

وتحدثت الفنانة سمية الخشاب سابقا خلال استضافتها في برنامج شيخ الحارة، عندما كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عن علاقتها بأحمد سعد بعد الزواج، إذ أنها نفت تشهيرها به، مشيرة إلى أنها لم تتفوه سوى بحمدها على الطلاق منه، لافتة إلى أن حياتها كانت في خطر معه، إذ أنها كانت تعيش حياة تعيسة معه.

واستكملت حديثها خلال الحلقة أن حياتها تعرضت للخطر معه، إذ أنه عرض حياتها للخطر، بعد أن شرع في قتلها بضربها ضرب مبرح حتى تهتك الطحال الخاص بها، ما جعلها تفقده، حسب قولها.