بعد تصوير أروى جودة في حرب أهلية.. أمور يجب منعها عن زوجك «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفظ الفنان باسل الخياط الذي يلعب دور «يوسف»، في مسلسل «حرب أهلية»، زوج الفنانة أروى جودة التي تلعب دور «فريدة»، بفيديوهات لزوجته حيث أنه صورها دون علمها، واحتفظ بتلك الفيديوهات لوقت حاجة لها، استعدادًا لانتقام أو الفضيحة، حيث قال «يوسف»، «الشخص المسيطر لابد أن يحتفظ بأسلحة يستخدمها حين يفقد سيطرته»، وظهرت فريدة وهي على السرير تغط في النوم، وتتقلب على سريرها.

أمور يجب منعها عن الزوج مثل مسلسل حرب أهلية

وفي ذات السياق، هناك بعض الأمور التي يجب أن تمنعها المرأة عن زوجها حفاظا عليها، خاصة إذا كانت هناك مشاكل مستمرة بين الزوجين، أو تتسم العلاقة بفقدان الثقة.

وحددت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عدد من الأمور التي يجب أن تمتنع فيها المرأة عن زوجها، ووصفت الرجل الذي يقوم بفضح زوجته بالـ«نطع ومجرم، وعنده جرائم وخيانة أمانة».

وعن عقوبة هؤلاء الأزواج، قالت «أبو القمصان»، في مقطع فيديو بثته على صفحة المركز المصري لحقوق المرأة: «عقوبة الأزواج اللي بيفضحوا زوجاتهم، قانونيًا 3 سنين سجن وغرامة على الأقل 50 ألف جنيه، غير أن الزوجة من حقها تطلب تعويض كبير».

وأكملت حديثها مطالبة البرلمان بضرورة تشديد عقوبة الزوج في هذه الحالة، لأنه واصي على الزوجة، ويُدنس ميثاق الزواج: «لازم العقوبة كمان تتضاعف».

وهناك بعض الأمور التي يجب أن تمتنع فيها المرأة عن تنفيذها لزوجها وهي كالتالي:

أمور يجب منعها عن الزوج

-متتصوريش صور كاشفة، سواء في سبيل الجد أو الهزار لجوزك «حتى لو مسافر».

- متتصوريش صور سيلفي أو غيره إثبات حالة، لو كنتي في تجمع عائلي.

- لازم يستأذنك في الصورة أو الفيديو اللي هياخده ليكي ولو مخدش إذنك ارفضي.

- لو صورك بدون إذنك و«غفّلك»، لازم تدخلي مباحث الإنترنت.