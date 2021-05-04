«هو العزاء في ماكدونالدز؟».. زوجة تكتشف كذب زوجها عن طريق «أبلكيشن» مراقبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبلكيشن جديد لمعرفة أماكن الأشخاص عن بعد، صُمم للأطفال، أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أرباب العمل لمعرفة مكان موظفيهم في حالة الشعل من خارج المؤسسة، إلا أنه زوجة قررت أن تستخدمه بشكل مختلف، فقد وضعته على هاتف زوجها لمعرفة مكانه دون علمه بأنه مُراقب.

أرسلت الزوجة رسالة عبر تطبيق «واتساب»، لمعرفة مكان زوجها ومتى يعود للمنزل، فأرسلت له طالبة معرفة مكانه، ورد عليها الزوج بأنه سيتأخر خارج المنزل، بسبب حالة وفاة في عمله، وأخبرها بأنه في العزاء، ليفاجأ بها ترسل له المكان الموجود فيه، ويظهر أبلكيشن تحديد المواقع إنه داخل ماكدونالدز، وهو مطعم للوجبات السريعة.

رواد السوشيال ميديا يتداولون الـ «شوت سكرين»

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الشاشة من المحادثة تظهر فيها تعرض الزوج للكشف بعدما ثبتت زوجته هذا الأبلكيشن على هاتفه وهاتفها المحمول، لتعرف مكانه دون علمه.

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بتعليقات ساخرة، مفادها إنه يجب الحذر من قبل الزوج من أن تراقبه زوجته، وكان من بين التعليقات: «كل اللي بيسألوا عن الاستخدام ستات يا جماعة مش كدة حرام»، و«يا جماعة الرجال تاخد بالها من موبايلها ضروري»، و«أنا محتاجة الأبلكيشن ده ضروري لو سمحتم».

حكم التجسس على الزوج

وفي ذات السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن التجسس بين الأزواج حرام شرعًا ومنهي عنه، إلا في حالة واحدة، وهي وجود مؤشرات أو دلائل تشير إلى أن الزوج على علاقة بأخرى.

بينما قال أحمد مدكور أحد علماء الأزهر، إن العلاقة بين الزوجين يجب أن تكون مبنية على الثقة، وإذا لم تتوفر الثقة يترتب على ذلك الخيانة، متابعًا: «الغيرة مطلوبة بين الزوجين لكن لا تصل إلى حد إسقاط الثقة بينهما، وعلى كلا الطرفين معاملة بعضهما بمودة ورحمة».

وأكمل حديثه موضحًا أن التجسس نهى عنه الإسلام سواء من الزوج أو الزوجة، مضيفًا أن الصراحة ومواجهة كل طرف الآخر أفضل كثيرًا، لأن الإسلام ينهى عن التجسس، كما لا يجوز للزوجة أو الزوج الإفصاح عن المشكلات بينهما لأحد أفراد الأسرة.