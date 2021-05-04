يا بخت اللي تحبه.. لقطات من حياة عائشة بن أحمد: وهبت حياتها لمساعدة الكلاب والقطط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الأيام القليلة الماضي، أثارت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الكثير من الجدل، على إثر مشاركتها في مسلسل «لعبة نيوتن»، من بطولة الفنانة منى ذكي، والفنان محمد ممدوح ومحمد فراج، إذ كانت المره الأولى اليت لفتت بها الأنظار في المسلسل، عندما حافظت على هويتها التونسية بارتداءها للزي التونسي في إحدى مشاهد المسلسل، كما حرصت على الترويج لهذا الزي عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول الكثيرون خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانة عائشة بن أحمد، مرفقة بعبارة واحدة في الكثير من المنشورات وهي «يابخت اللي تحبه عائشة»، ما جعل الكثير منهم يبحثون عن تفاصيل حياتها الشخصية والعائلية.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عنها وحياتها الشخصية.

وخلال حديثها في برنامج «معكم منى الشاذلي» تحدثت الفنانة عائشة بن أحمد عن حياتها الشخصية لأول مرة، كالتالي:

معلومات عن عائشة بن أحمد

- اسمها عائشة بن أحمد، ممثلة تونسية، لها الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن مواليد برج الدلو.

- تعيش في منزل في تونس مع والدها ووالدتها وأخواتها، وعندما يكون لديها أعمال درامية او سينمائية تأتي إلى مصر لتقيم في القاهرة.

- لديها عدد من الكلاب والقطط التي تحرص على تربيتها في منزلها بمصر وتونس، وعندما تضطر للسفر تحضر لهم أحد المربيات لترفقهم في المنزل، كما أنها تحرص على البحث على القطط والكلاب في الشوارع لإطعامهم، إذ أنها أوضحت خلال حديثها في البرنامج أنها دائما ما تشعر أنها خُلقت لتساعد تلك المخلوقات البريئة، مشيرة إلى أنها وهبت حياتها لتربيتهم.

- حرصت على اختيار اسم فني يدل على تمسكها بهويتها التونسية، إذ أن لقب بن أحمد وحده كافي حتى يعرف الجمهور هويتها التونسية.

علاقتها العاطفية

وخلال حديثها في البرنامج مع الإعلامية منى الشاذلي، أشادت بتجربتها خلال فترة كورونا، إذ أنه أعطتها الفرصة الجلوس أطول فترة ممكنة مع عائلتها المكونة من والدها ووالدتها وأخواتها.

وعن علاقتها العاطفية، لم تذكر الفنانة أنها تعيش قصة حب، أو أنها مقبلة على الزواج.