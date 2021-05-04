أزهري يعلق على مشهد باسل خياط وأروى جودة في حرب أهلية: تجرؤ على محارم الله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد ضمن أحداث الحلقات الماضية من مسلسل «حرب أهلية»، أثار غضب الكثير من المتابعين، الذين تفاعلوا مع شخصية «فريدة»، التي تجسدها الفنانة أروى جودة، بعد تعرضها للابتزاز على يد زوجها «يوسف» والذي يلعب دوره الفنان باسل خياط، بعدما كشف لها تصويرها في أوضاع مخلة خلال تواجدهما معا.

تفاصيل المشهد

وخلال المشهد، ظهر يوسف وهو يهدد زوجته بعرض الفيديوهات التي قام بتصويرها على والدها، وهو ما سبب لها صدمة كبيرة تجاه فعلته، وأثار استياء متابعي المسلسل.

أزهري يعلق على واقعة الزوج في مسلسل حرب أهلية

وفي السياق ذاته، علق الشيخ الأزهري أحمد مدكور، خلال حديثه لـ«هن»، على واقعة تصوير الزوج لزوجته في أوضاع محرجة لها، موضحا أن هذا الأمر يعد خيانة للأمانة وتجرؤ على محارم الله عز وجل فيما يخص الزوجة.

وقال «مدكور»، إن الزوج في تلك الحالة يعد آثما شرعا، لأنه ارتكب جرما كبيرا أمام المولى سبحانه، في حق زوجته، التي وصاها عليه الله ونبيه في كتابه العزيز، في قوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف»، و«ولا تنسوا الفضل بينكم».

مسلسل حرب أهلية

مسلسل «حرب أهلية» من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وشاركت يسرا العام الماضي في مسلسل «خيانة عهد»، الذي شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادي مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الأتربي، رمزي العدل.