أول سيدة تترشح لرئاسة جامعة القاهرة.. 20 معلومة عن الدكتورة نورهان الشيخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رشحت أستاذ العلوم السياسية، الدكتورة نورهان الشيخ، نفسها لرئاسة جامعة القاهرة، كأول سيدة على مدار تاريخ الجامعة؛ إذ لم تتولى أو تترشح أي سيدة لهذا المنصب من قبل.

ويُقدم «هُن» أبرز المعلومات عن الدكتورة نورهان الشيخ، خلال السطور التالية.

- ولدت في 3 نوفمبر 1969، وتبلغ من العمر 51 عامًا.

- متزوجة ولديها ولد وبنت.

- تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

- أستاذ العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.

- حصلت على درجة الماجستير في استراتيجيات التنمية، بمعهد الدراسات الاجتماعية لهاي، في هولندا، ديسمبر 1994.

- حصلت على دبلومة اللغة الروسية من معهد بوشكين عام 1993.

- مؤسسة ومديرة وحدة دراسات الشباب، في جامعة القاهرة خلال عامي 2008 - 2015.

- مدير مركز الدراسات الأمريكية، جامعة القاهرة (2009 -2011).

- رئيس وحدة التدريب المتقدم والتعاون الدولي، مستشار المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية (2005 – 2013).

- مدير برنامج الدراسات الماليزية – جامعة القاهرة (مايو – ديسمبر 2018).

- نائب مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة - جامعة القاهرة (يوليو - ديسمبر 2004).

- مستشار وزير الشباب (2000 - 2006).

- مستشار رئيس المجلس القومى للشباب (2006 – 2008)، وعضو المجلس القومي للشباب، وممثل المرأة بالمجلس (2003 - 2005).

- عضو اللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة للإعداد لعام الثقافة المصرية الروسية 2020.

- عضو الهيئة الاستشارية لتحرير مجلة «آسيا وأفريقيا اليوم» سابقا.

- عضو لجنة الشباب بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية (2003 - 2005).

- تدرس الدكتورة نورهان الشيخ، العديد من المقررات الدراسية في مجال العلاقات الدولية والسياسة الخارجية.

- حاصلة على وسام الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين، من اتحاد الكتاب الروس، تقديرا للإسهام في دفع مسيرة التواصل الثقافي العربي الروسي، يوم 29 يناير 2018.

- حاصلة على وسام بوشكين من معهد بوشكين، تقديرا للتميز في تعلم اللغة الروسية، يوم 12 يونيو 1993.

- حاصلة على شهادة تقدير للعطاء المتميز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية _ جامعة القاهرة، عام 2010.