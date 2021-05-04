حدث في «حرب أهلية».. فتيات تروين ذكريات يوم الخطوبة: «نسيت مكان الشبكة فين»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يُعتبر يوم الخطبة، من أكثر الأوقات التي تشعر الفتاة فيها بالتوتر الشديد، خاصة حينما يتم خطبتها على حُب عمرها، تصبح مشوشة بعض الشيء غير قادرة على تذكر بعض الأشياء أو أماكنها وتفاصيلها، وهو ما حدث لـ«نور»، التي تقوم بدورها مايان السيد، في مسلسل «حرب أهلية»، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

نور نسيت الشبكة يوم الخطوبة: شايلاها جوه شراب

«الشبكة مجبتهاش.. نسيتها في البيت خوفت ألبسها لتقع.. شايلاها جوه شراب خوفت تتسرق»، مشهد أثار الضحك واستدعى ذكريات الكثيرات خلال مواقف الخطوبة، والتي أعادته للأذهان مايان السيد، خلال المسلسل، إذ قالت: «من توتري نسيتها ومحدش هيعرف يجيبها غيري».

أخذت العروس «نور» خطيبها «زياد» محمود حجازي، لمنزلها حتى تحضر الشبكة، وهي في كامل أناقتها وشياكتها مرتدية فستان الخطوبة، ليعلق: «كنت حاسس أن هيحصل حاجة اليوم ده»، وسط ذهول وضحك متبادل بين «تمارا ومريم»، الفنانة جميلة عوض والفنانة يسرا، التي احتضنت العروس وقامت بتربيتها منذ الصغر.

لبنى: نسيت بطاقتي يوم كتب الكتاب

أعاد هذا المشهد الذكريات واسترجع مواقف الكثيرات من الفتيات، واللاتي علقن عليه، إذ قالت لبنى منصور، لـ هُن»، «نص خطوبات مصر بيحصل فيها كدة، أنا يوم جوازي اتأخرت والمأذون قعد فترة طويلة مستنيني وفي الأخر لما جيت من التصوير كانت بطاقتي الشخصية ضايعة والبيت كله قلب تدوير عليها ولقيناها بعد فترة طويلة».

«نفس الموقف حصل معايا»، هكذا تحدثت رانيا مجدي، عن مواقف ليلة خطبتها، قائلةً: «نسيت الشبكة برضه وبعت صاحبتي راحت جابتها واتأخرت وكان يوم ملخبط وكله مواقف كل ما بفتكرها بفضل أضحك».

رضوى: نسيت أخد الدبل في السيشن

رضوى محمود، كان لها موقف طريق أيضا أثناء حفل خطوبتها: «نسينا ناخد الدبل سيشن التصوير، من كتر التوتر وإني مش متخيلة إني اتخطبت لحب عمري».