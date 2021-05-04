هالة محفوظ.. أول سيدة تتولى رئاسة لجنة الترقيات بـ«طب المنوفية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة هالة محفوظ بدران مقرر لجنة الترقيات لدرجات الأستاذية في طب القلب بالمنوفية، إنَّ اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس جرى إنشاؤها منذ ما يزيد على 40 عاما وتتغير كل 3 أعوام، كما تتغير قواعد الترقيات إلى الأفضل.

وبينت مقرر لجنة الترقيات، أنَّها لجنة رفيعة المستوى يمثلها علماء مصر الأجلاء في مختلف الأفرع ودورهم تقييم الإنتاج العلمي بالبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس، ودورهم الحقيقي هو البحث العلمي والمنافسة على المستوى العالمي في المجالات العلمية المختلفة.

وأضافت مقرر لجنة الترقيات، في تصريحات عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أنَّ هذه اللجان تسهم في تطوير البحث العلمي من خلال قواعد مهمة للبحوث العلمية وتحاول أن تعلي من شأنها في الجامعات والمعاهد المصرية.

وتابعت مقرر لجنة الترقيات لدرجات الأستاذية في طب القلب بمحافظة المنوفية، أنَّ الكفاءة هو أهم معايير اختيار أعضاء هذه اللجان، إذ أن هناك نقلة نوعية في اختيار الإدارات، إذ لا تستند إلى الجنس أو النوع، ولذلك فإنها تتولى منصبها رغم وجود علماء في مصر وخاصة في أمراض القلب لهم إنتاج علمي كبير، مشيرة إلى أنَّ النشر العلمي الدولي والموضوعية من أهم معايير الاختيار أيضا.

وأوضحت مقرر لجنة الترقيات لدرجات الأستاذية في طب القلب بالمنوفية، أنَّ أسرتها تدعمهما طوال الوقت وهو ما يجعلها ملتزمة، موضحةً أنَّ زوجها يدعمها وهو أستاذ أمراض أنف وأذن وحنجرة ورئيس القسم في طنطا، إذ أنَّ التقارب العلمي بين الزوجين أمر مهم للغاية من أجل استمرار نجاحهما.