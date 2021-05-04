يصيب الجيوب الأنفية أو المخ أو الرئتين.. عرض جديد وخطير يضرب مرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ظهرت العديد من الأعراض الجديدة لفيروس كورونا مع انتشار كوفيد-19 وزيادة الإصابات على مستوى العالم.

وكشفت آخر التقارير أيضًا ارتفاعًا في حالات الإصابة بالتهاب الغشاء المخاطي لدى مرضى COVID-19 ، سواء كانوا في المستشفى أو يتعافون، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو التهاب الغشاء المخاطي؟

التهاب الغشاء المخاطي، المعروف سابقًا باسم داء الفطريات، هو عدوى فطرية شديدة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، ينتشر في الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية مزمنة أو يتناولون الأدوية التي تضعف جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله غير قادر على محاربة الجراثيم والفيروسات.

عادة ما تصيب العدوى الجيوب الأنفية أو المخ أو الرئتين، وبالتالي يمكن أن تكون شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون أو يتعافون من كورونا.

العلاقة بين داء الفطريات وكوفيد-19

يبدو أن فيروس SARs-COV-2 يستهدف جهاز المناعة في الجسم، لذلك، فإن الارتباط بين الفيروس القاتل وداء الغشاء المخاطي هو حالة الاستجابات المناعية الضعيفة لدى المرضى.

وفقًا للأطباء والمهنيين الطبيين، تعرض العديد من مرضى COVID-19 لأدوية قوية تتراوح من مضادات الفيروسات إلى المنشطات، مما أدى إلى انخفاض معدل جهاز المناعة لدى الأفراد الذين يعانون أو يتعافون من الفيروس القاتل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الستيرويدات أيضًا على مستويات الجلوكوز في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري بالفعل، تعمل هذه الأدوية بدورها على تعزيز نمو الالتهابات الفطرية.

من الأكثر عرضة للإصابة

المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم أو انخفاض في وظائف المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفطريات المخاطية، بصرف النظر عن ذلك، فإن مرضى COVID الذين يتلقون المنشطات والأدوية الأخرى لعدوى الفيروس التاجي، أي لعلاج وتقليل الالتهابات، معرضون لخطر كبير، وفقًا للخبراء.

ما هي الأعراض المصاحبة لداء الفطريات؟

يمكن أن يؤثر داء الغشاء المخاطي بشكل شائع على مناطق مثل الأنف والعين والدماغ والجيوب الأنفية، لذلك، يجب على مرضى COVID المتعافين طلب المساعدة الطبية عندما يواجهون الأعراض التالية.

- انتفاخ في الوجه.

- ألم وخدر.

- إفرازات غير عادية (دموية أو سوداء - بنية اللون) من الأنف.

- أعين متورمة.

- - احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

- آفات سوداء على جسر الأنف أو الجزء العلوي من الفم.

إلى جانب ذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من داء الغشاء المخاطي الرئوي أن يعانون من أعراض مثل: الحمى والسعال وألم الصدر وضيق التنفس، والتي تنتشر أيضًا في مرضى COVID-19.

العلاج

يجب على الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الإصابة بالفطر المخاطي طلب المساعدة من أطبائهم.

الأدوية المضادة للفطريات قد تعالج الحالة، ومع ذلك، تأكد من وصفها من قبل أطبائك أو أخصائي، تُعطى هذه عن طريق الوريد أو تؤخذ عن طريق الفم، في الحالات الشديدة، قد تكون الجراحة ضرورية لإزالة الأنسجة الميتة المصابة.