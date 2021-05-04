هل ينقذ حياة المصابين؟.. كل ما تريد معرفته عن مكثف الأكسجين لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع ارتفاع عدد مرضى كوفيد-19 في معظم أنحاء العالم، يزداد الطلب على إمدادات الأكسجين، في حين أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يلهثون للتنفس في المستشفى، هناك أيضًا عدد كبير من الأفراد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المنزل، ويتنفسون بمساعدة مكثفات الأكسجين وغيرها من وسائل الأكسجين.

لكن ما هو مُكثّف الأكسجين وكيف يعمل؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو مُكثّف الأكسجين وكيف يعمل؟

COVID-19 مرض تنفسي، لا يصيب الجهاز التنفسي فحسب، بل يؤثر أيضًا على مستويات تشبع الأكسجين لدى المرضى، مع الحرمان من الأكسجين وزيادة التهابات الرئة لدى مرضى COVID ، تعتبر مكثفات الأكسجين والأسطوانات ذات قيمة عالية.

يتكون الهواء المحيط بنا من حوالي 78٪ من النيتروجين و 21٪ من الأكسجين، بينما تشكل الغازات الأخرى نسبة 1٪ المتبقية.

مكثفات الأكسجين هي أجهزة تساعد على تركيز الأكسجين من الهواء المحيط عن طريق إزالة النيتروجين وإيصال الأكسجين النقي للأفراد، الذين تنخفض قراءاتهم لمستويات الأكسجين في الدم (SpO2) إلى أقل من 93٪. يجب أن تكون مستويات الأكسجين المثالية بين 94-99٪.

أنواع مختلفة من مكثفات الأكسجين

يتوفر نوعان من مكثفات الأكسجين وهما التدفق المستمر وجرعة النبض، بينما يوفر مُكثّف الأكسجين المتدفق المستمر نفس تدفق الأكسجين في غضون دقيقة واحدة حتى يتم إيقاف تشغيله، تحدد جرعة النبض نمط تنفس المريض وتعطي الأكسجين عندما يكتشف الاستنشاق، لذلك، لا يمكن قياس الأكسجين الذي يتم توزيعه بواسطة وحدات النبض بنفس طريقة قياس مكثفات الأكسجين ذات التدفق المستمر، لأنها لا تنتج أكسجين ثابتًا لمدة دقيقة واحدة.

متى يمكن استخدامها ولمن؟

إلى جانب مضاعفات COVID-19 ، يمكن استخدام العلاج بالأكسجين لأسباب مختلفة.

فيما يتعلق بمرضى كورونا، حذر الدكتور رانديب جوليريا، رئيس معهد عموم الهند للعلوم الطبية، الناس مؤخرًا من بعض الاحتياطات أثناء استخدام الأكسجين الخارجي، وقال: "بالنسبة لأولئك الأفراد الذين لديهم تشبع بالأكسجين 92 أو 94 ، ليست هناك حاجة لأخذ أكسجين عالي لمجرد الحفاظ على تشبعك، لن يكون له أي فائدة، إذا كان تشبعك أعلى من 95، فأنت لا تحتاج إلى تناول الأكسجين، إذا كان أقل من 94 ، فأنت بحاجة إلى مراقبة دقيقة ولكن قد لا تحتاج إلى الأكسجين لأن الأكسجين لا يزال كافياً في الدم إذا كان المريض بصحة جيدة، ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين تنخفض مستويات الأكسجين في الدم لديهم إلى أقل من 93٪، يمكنهم البدء في ترتيب مكثفات الأكسجين لأنفسهم ويمكنهم بدء العلاج في المنزل. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة فقط ، والذين لديهم مستوى تشبع بالأكسجين بين 90-94 ، يجب أن يعتمدوا على مُكثّف أوكسجين ويمكنهم استخدامه في المنزل، أي شخص ينخفض مستوى SpO2 الخاص به عن 80-85، قد يحتاج إلى تدفق أعلى من الأكسجين".

كيف تقارن بين مكثفات الأكسجين واسطوانات الأكسجين؟

مكثفات الأكسجين محمولة وأسهل بدائل لأسطوانات الأكسجين الضخمة، ومع ذلك، يمكنهم فقط توفير 5-10 لترات من الأكسجين في الدقيقة، والتي قد لا تكون كافية للمرضى المصابين بكورونا الحاد، يُنصح فقط الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة باستخدام مكثفات الأكسجين.

ومع ذلك، يمكن نقل مكثفات الأكسجين بسهولة من مكان إلى آخر ولا تحتاج إلى إعادة تعبئتها في كل مرة، يحتاج فقط إلى مصدر طاقة لسحب الهواء المحيط.

ما الذي يجب مراعاته عند شراء مُكثّف أوكسجين؟

تقوم مكثفات الأكسجين بسحب الهواء الجوي وتنقيته من النيتروجين والغازات الأخرى، مما يوفر الأكسجين النقي للمرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين.

ومع ذلك، تحتاج مكثفات الأكسجين إلى إمداد مستمر بالكهرباء يتراوح من 100 واط إلى 600 واط، على عكس أسطوانات الأكسجين، فإنها توزع الأكسجين حتى يتم إغلاقها يدويًا وما لم يتم إغلاقها.

وفقًا للتقارير، يمكن أن يرفع لتر واحد من الأكسجين سعة رئة المريض إلى 24٪ ، بينما يمكن أن يزيد 2 لتر من سعة الرئة إلى 28٪ وهكذا، ومع ذلك، يمكن تنظيمها حسب الحاجة.