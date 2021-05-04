رومانسية محمد رمضان وتارا عماد في مسلسل موسى تتعرض للسخرية.. مرعبة جدا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سخرية كبيرة لاقاها أحد مشاهد الحلقة 21 من مسلسل «موسى»، بعدما خُيل لـ«موسى» الذي يجسد دوره محمد رمضان، خلال ليلة زفافه، برؤية روح حبيبته المتوفاة «نجاة» والتي تؤدي دورها الفنانة تارا عماد، وذلك بعد زواجه من أخرى وهي التي تدعى «حلاوتهم» سمية الخشاب.

سخرية وتعليقات رواد موقع «فيس بوك»

مشهد رومانسي، ظهرت خلاله تارا عماد على هيئة روح «نجاة» المتوفاة، في ليلة زفافه، بعدما تذكرها، ودار بينهما الحديث حول مسامحتها له لزواجه من أخرى غيرها، حيث ظهرت الفنانة بفستان زفاف أبيض، وطرحة طويلة، يعود تصميمهما لأربعينيات القرن الماضي، وشعر انسيابي طويل على كتفيها، وهي الحقبة الزمنية التي تدور خلالها أحداث العمل.

وجاء من بين التعليقات التي سخرت من شكل الفنانة خلال المشهد، «المفروض إن ده مشهد رومانسي وإن دي الفنانة تارا عماد، وطالعة لـ موسى في الحلم يوم فرحه عشان تقوله إنها مسمحاه مش عشان تقطعله الخلف مثلا خالص ولا حاجة»، «مرعبة جدا»، «أتعشم إن يكون ده مجرد حلم»، «يا عفريتة»، «هي وافقت تطلع كده إزاي».

أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.

أبطال مسلسل موسى

ويشارك في بطولة العمل، محمد رمضان، سمية الخشاب، تارا عماد، هبة مجدي، أسماء جلال، صبري فواز.