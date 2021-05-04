شقيقة محمد رمضان: لازم تشيلني زي حلاوتهم.. ومتابعون: غارت من سمية الخشاب (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن مشهد «فرح حلاوتهم» ضمن أحداث مسلسل «موسى»، الذي جمع بين الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم» ومحمد رمضان «موسى»، أثار الجدل والتفاعل مع كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور الفنان أحمد سعد، طليق سمية الخشاب، وقيامه بإحياء الحفل من خلال الغناء والرقص أيضًا.

وتفاعلت مع المشهد أيضًا، أسرة محمد رمضان، إذ شاركت إيمان شقيقة «رمضان»، صورة تجمعها به ويحملها مثلما حمل سمية الخشاب، برفقة شقيقها وزوجها، خلال أحداث المشهد.

وأرفقت تعليقًا قالت فيه: «لمة رمضان ماتحلاش غير مع عيلة رمضان، كل سنة واحنا وانتم طيبين وبخير دايما، لازم تشيلني زي حلوتهم».

لقيت الصورة التي شاركتها إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «هي سمية احسن مننا ولا ايه ايمان تغلب طبعا، غيرانة من حلاوتهم، عسل أوي، الصورة مبهجة، حلاوتهم غارت منها كل البنات، قوليله ياخد باله من الطحال، حلقة جامدة، غارت لما شال سمية الخشاب».

مشهد فرح حلاوتهم

وكان ظهر الفنان محمد رمضان، في مسلسل موسى وهو يتزوج من الفنانة سمية الخشاب، والذي سبق ونوه عن أحداث الحلقة عبر حسابه على موقع إنستجرام، بزواجه من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب في الفرح ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان فرح لونه أبيض، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد بجانب الثنائي، مرتديا جلبابا من اللون الأسود.

شقيقة محمد رمضان

إيمان رمضان، تخرجت في كلية آداب قسم فلسفة، عقب 12 سنة من التحاقها بها، ووصفها شقيقها محمد رمضان خلال استضافته في برنامج «ممكن»، بأنها «أحن قلب في الدنيا»، مضيفا: «هي اللي بتختار لبسي، بالنسبة لي أمي التانية».