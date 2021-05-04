لن تتخيلها.. سمية الخشاب تنشر صورة نارية بعد «ستوي» أحمد سعد: تحمل معاني جارحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع تصدر مشهد «فرح حلاوتهم» في مسلسل «موسى» وبدأت حرب «الاستوريز» بين الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب، بعدما ظهرا لأول مرة بعد خلافاتهما في مشهد الفرح الذي جمع بينهما، وذلك وفق للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظل الفنان أحمد سعد ينشر عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صور المشهد مصحوبة ببعض التعليقات و«الكوميكس» الساخرة، وكان منها «قال إيه هزعل عشانك» «وبترقص كمان عادي» «فرح الـx مشهد جامد جدًا»، وهو ما فسره جمهور السوشيال ميديا بأنه مكايدة للفنانة سمية الخشاب.

لم تمر سوى فترة قليلة، حتى نشرت سمية الخشاب صورة اعتبرها البعض ردا على أحمد سعد، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، وقامت بنشرها دون تعليق عليها، كما أنها أيضًا ظلت تنشر بعض الصور والتعليقات على المشهد.

وكانت الفنانة سمية الخشاب نشرت، بالأمس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «انستجرام» صورة زفافها المثيرة للجدل في مسلسل «موسى»، التي ظهر من خلالها الفنان محمد رمضان، الذي يؤدي دور «موسى» ويقف بجوارهما طليقها الفنان أحمد سعد.

وعلقت «سمية» على الصورة قائلة: «سمعوني زغروطة لأحلى موسي وحلاوتهم.. أحلى ليلة عمر»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة ساخرين «الصورة صدمتني.. طب وطحالك يا سمية.. وإيه اللي جاب أحمد سعد.. وطحالك يا حلاوتهم نسيتي.. أحمد سعد جامد».

تفاصيل المشهد المثير للجدل

وكشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل موسى، إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.