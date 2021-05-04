حلمي بكر يروي أسرار في حياته الأسرية: تزوجت 13 مرة ومتقدمتش لخطبة ولا واحدة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يُلقب الموسيقار حلمي بكر، باسم «شهريار الفن»، نظرًا لزيجاته المتعددة، رغم تخطيه الـ82 عامًا، فهو لا يستطع العيش دون امرأة في حياته، إذ بلغ عدد زيجاته نحو 13 زوجة، ولديه ابن واحد.

وتحدث الملحن حلمي بكر، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية عن زيجاته التي وصل عددها إلى 13 مرة، وعن علاقته بابنه الوحيد، إذ قال: «أنا من النوع اللي بيقر إن الزيجة مش هتستمر لأكثر من سنة واحدة».

وتابع الموسيقار خلال استضافته في برنامج «ورا الشمس» المذاع عبر قناة الشمس، عن زيجاته قائلًا: «لم أتقدم لخطبة واحدة من اللي تزوجتهم، تزوجت 13 مرة وعندي ولد واحد».

وعن علاقته بزوجاته السابقات، قال حلمي بكر: «إحدى طليقاتي بتكلمني وتقولي ابعتلك أكل وبتسأل عليا، الستات في حياتي علموني إنني كلما مررت بمرارة حب، اعتبر نفسي إنني الوحيد الذي لا أعلن عن المرارة وأقول إنها حلوة، العلاقة هي الحياة».

وعن أطول مدة زواج كشف حلمي بكر، بأنها كانت من نصيب أم ابنه الوحيد، إذ قال: «أنا بحب حالة الحب كأنه عمل فني جديد، والمرة الوحيدة اللي كانت مدتها طويلة مع أم ابني، طرف ثالث دمر حياتنا وكان ابني لسه صغير، واتحطت المشاكل واتزرعت حاجات، لا داعي لاسترجاع حياة منتهية لم أكن يوم من الأيام سبب».

نساء في حياة حلمي بكر

وكان الموسيقار حلمي بكر، تزوج من الفنانة سهير رمزي، والذي أغرم بها من الوهلة الأولى، وذكر تفاصيل قصتهما خلال استضافته في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، إذ قال: «خلال تواجدنا في أحد استديوهات التسجيل، سمعت سهير بتقول لمامتها مين ده، وسألوا مهندس الصوت وقتها اسمه يونس، قالهم ده حلمي بكر، وقالولوا عايزين نسلم عليه، وبعد الانتهاء خلصنا وأنا خارج سألتهم معاكم عربية قالوا لا، وخدتهم ووصلتهم.»

وتابع خلال استضافته: «بعد مرور 3 أيام كلمني المخرج فؤاد الألفي، وقالي عازمينك على الغدا، وقالي بالنص تعالي وسوسو اللي عمله الأكل، ومكنتش أقدر أفوت الفرصة دي.»

واستمرت هذه الزيجة ما يقرب من 4 أعوام، ولم يرزقا بأطفال، ليقررا الطلاق بسبب رفضها الاعتزال، فتوصلا معا إلى قرار الانفصال بصورة ودية دون خلافات.

شاهيناز شقيقة شويكار

تزوجت شاهيناز من الملحن حلمي بكر، وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، خريج جامعة سان فرانسسكو، وخلال زواجهما قررت الاعتزال والتفرغ لمنزلها وابنها، لكن لم يستمر هذا الزواج وانتهى بالطلاق، وهاجمها بكر، وأكد أن علاقتها به مقطوعة تمامًا، لأنها كذبت عليه وادعت عليه كذبًا أنه كان يضربها، كما أكد أنها رفعت عليه قضية دون علمه بسجنه شهرًا مع إيقاف التنفيذ، وأن علاقته بابنه أصبحت متوترة وانحاز لطرفها.