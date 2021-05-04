سمية الخشاب عن مشهد الزفاف في «موسى»: أول مرة أحس إني عروسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعليق للفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أثار حالة من السخرية ضدها، بعدما نشرت عددا من الصور خلف كواليس تصويرها مشهد زفاف ضمن أحداث حلقة أمس من مسلسل موسى، مع الفنان محمد رمضان.

سخرية رواد «فيسبوك»

ودونت «سمية» على صورها بفستان الزفاف، قائلة: «أول مرة أحس إني عروسة بجد»، وسرعان ما انهالت التعليقات الساخرة عليها، والتي جاء من بينها، «هو الفرح كان حقيقي ولا إيه؟»، «هو انتوا اتجوزتوا بجد يعني؟»، «أنتِ صدقتي نفسك ده كله تمثيل»، «هي الجوازة كانت بجد واحنا منعرفش؟».

تفاصيل مشهد زفاف سمية الخشاب ومحمد رمضان في مسلسل موسى

ومنذ ليلة أمس، تصدر مشهد زفاف «حلاوتهم» في مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، حديث السوشيال ميديا، بسبب ظهور الفنان أحمد سعد في مشهد الفرح برفقة طليقته الفنانة سمية الخشاب، وربما يعد ذلك الظهور الأول الذي جمع بينهما بعد خلافاتهما.

وخلال المشهد، ظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان فرح أبيض اللون، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.

وسرعان ما تحول مشهد الفرح لـ«كوميكس» متداول عبر «فيسبوك»، ولم ينته عند ذلك، إذ نشر الفنان أحمد سعد عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على «إنستجرام» مجموعة من الكوميكس والتعليقات الساخرة على المشهد منها «قال إيه هزعل عشانك» «وبترقص كمان عادي» «فرح الـx مشهد جامد جدًا».

أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.