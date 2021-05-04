أسماء بنات وولاد للماميز الجديدة: متحتاريش وابعدي عن التقليدي والخناق

القاهرة - سمر حسين - ماما

تقع الكثير من الأمهات في حيرة من أمرهن، حول اختيار اسم المولود، منذ أن تعلم بحملها سواء كان ذكرًا أو أنثى، وتبدأ في عمل بحث مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، حتى تجد الاسم الذي يعجبها، وتشارك الأهل والأصدقاء المقربين لها لاقتراح عدة أسماء لها.

تجد الأمهات معاناة شديدة في اختيار اسم المولود وغالبًا ما تتحول مرحلة التهنئة بالحمل إلى صراع على اختيار اسم المولود الجديد، إذ تقع في مصيدة الأهل بتسميتهم على أسماء الأجداد.

ويُقدم «هُن»، للأمهات الحديثات، عدة أسماء يمكنها اختيار منها اسم المولود، وتفادي الوقوع في خلاف مع الأهل.

اختيار أسماء الفتيات

أسماء بنات الرسول

فاطمة

يمكنك اختيار اسم مولودتك من خلال الاقتداء بأسماء بنات الرسول محمد، مثل فاطمة، وهي البنت الصغرى للرسول، وقد توفت بعد وفاته.

زينب

ولدت زينب، ابنة الرسول، قبل بعثة النبوة بسنوات عديدة، وقد توفت بسبب إصابتها برمح من أحد كفار قريش.

أم كلثوم

أم كلثوم، كانت زوجة لأشد الرجال حياءً وهو عثمان بن عفان، زوّجها الرسول له بعد وفاة أختها رقية.

رقية

رقية كانت زوجة عثمان بن عفان، وتوفيت بعد غزوة بدر.

أسماء بنات من القرآن

يحمل القرآن الكثير من الأسماء الجميلة التي هي لأشياء في الجنة، والجميل أن يُمكن استخدامها كأسماء، ومن اسماء بنات إسلامية من الجنة مايلي:

تسنيم

ماء في عين في الجنة.

سلسبيل

الماء حلو المذاق العذب.

أفنان

يطلق على فروع الأشجار.

كوثر

نهر مشهور بالمياه الجميلة في الجنة.

سندس

معنى الثياب لونها أخضر يرتديها أصحاب الجنة.

جنى

هو الاسم الذي يطلق على ثمار الجنة.

لؤلؤة

يطلق على الدرة البحرية.

وهناك العديد من الأسماء التي لا يحبذ تسميتها، لذا يجب أن تتم اختيارها بعناية ودقة شديدة، لإن إذا بحثت عن المعنى ستصطدم بسبب ببشاعتها ومنها:

راما

من الأسماء التي تطلق على الأصنام عند الهندوس، وليس مستحب أن يقوم المسلمين بتسميته.

ريماس

تعني الظلمة الشديدة الموحشة أو صغير الجن.

يارا

من الأسماء ذات أصول فارسية وهو غير مستحب تسميته.

أسماء أولاد

محمد

نسبةً إلى الرسول والنبي محمد

عُدَّيْ

نسبة الى قبيلة عدي وهي مصدر من كلمة عداء أو عدو.

فِرَاس

الذكي المتوقد.

كريم

السخي في العطاء.

يحيى

اسم نبي من أنبياء الله.

حمزة

الرجل الحازم، واسم الصحابي حمزة بن عبد المطلب، وأيضا هو اسم من أسماء الأسد.