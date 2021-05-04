«ادعولي اتجوزها».. حقيقة شاب عبر عن أمنيته بأكياس تمر وزعها على الصائمين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة لورقة بيضاء مدون عليها أمنية لشاب ملصقة بكيس من التمور، يوزع على الصائمين بالتزامن مع موعد الإفطار لنيل الثواب والدعاء للشاب بتحقيق أمنيته، فهي الورقة المتداولة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مصحوبة ما بين الأدعية والتعليقات الساخرة.

«ادعولي اتجوزها» هي الأمنية التي دونها الشاب المجهول على كيس التمور، وتداولت عبر موقع التوصل الاجتماعي دون الكشف عن تفاصيل أخرى لهذه الأمنية، وتفاعل رواد «السوشيال ميديا» مع هذه الصورة ورغم أن الفاعل الحقيقي مجهول لكن ظلت تتداول الصورة مصحوبة بالأدعية.

أدعية للشاب المجهول بتحقيق أمنياته

ومن الأدعية المرفقة بالتعليقات للشاب المجهول «الله يسعدهم وتكون من نصيبه»، «ربنا يقربله البعيد ويرزقهم الخير»، «ربنا يكرمه ويسترها وما يوزعش بعد كام سنة تمر متدبس فيها إدعولى ربنا يفكني منها»، «عالله السنة الجاية ميوزعش يارب خلصوني منها».

ومن ضمن التعليقات التي أرفقت مع الورقة المتداولة «النهاردة قبل الفطار في شاب وزع التمر في المترو على الصائمين، ومتدبس فيه الورقة دي»، وفي تعليق آخر «واحد واقف على الطريق يوزع تمر عمل على تكت كل كيس ادعولي اتجوزها واللي ياخده الكيس يدعيله دعوة.. اي القمر دا بجد؟».

ومن بين التعليقات المتداولة أيضًا «في لفتة غريبة.. أحدهم يوزع أكياس صغيرة من التمر قبيل الإفطار في المترو وعليها عبارة.. دعولي اتزوجها.. ياربي يتزوجها»، وفي بعض التعليقات قال البعض أن هذه الصورة تعود لشاب في محافظة كفر الشيخ، دون تأكيد المعلومة أو نفيها.

حقيقة الصورة المتداولة.. دعاية لـ«جروب»

ووسط كل ذلك خرجت فتاة تدعى «أميرة مسعود» أوضحت حقيقة الصورة المتداولة، التي رأتها فقامت بمشاركتها عبر حسابها مع الدعاء للشاب بتحقيق أمنيته، وتفاجئت بعد ذلك بانتشارها بشكل سريع، مصحوبة بالأدعية، لكن المفاجأة الكبرى التي كشفتها الفتاة خلال حديثها لـ«هن»: «البوست اتحول دعاية لجروب.. وكتبت بوست عندي وضحت اللي حصل وممكن يكون الأدمن اللي عمل كدا عشان يروج للجروب بتاعه والحكاية كلها فيك من الأول للآخر.. فهو خلى البوست ينتشر ب

شكل كبير وبعدين عمل تعديل وحط لينك الجروب بتاعه وعمله دعاية».