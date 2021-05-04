أجمل تسريحات الشعر للعيد من مدونات الموضة السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:35 مساءً - لا شك أن جميع النساء يرغبن في الحصول على أجمل تسريحات الشعر التي تواكب صيحات الموضة، لتعزز بها من جمال إطلالتها، خصوصاً في عيد الفطر. ولأن الفاشينيستا ومدونات الموضة يشكلن مصدر إلهام للفتيات والنساء، فإننا رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل تسريحات الشعر للعيد من أشهر الفاشينيستا ومدونات الموضة السعوديات.



تسريحة الشعر المنسدل مع الأكسسوارات من عنود البدر

العنود بدر(الصورة من حسابها على إنستغرام)



لا شك أن تسريحات الشعر المنسدل من أكثر تسريحات الشعر انتشاراً بين النساء بشكل عام، لكن بإمكانك اعتمادها في العيد بأسلوب شبابي مميز على طريقة الفاشينيستا السعودية عنود البدر المعروفة بـfozaza، بحيث تقومين بجمع قسم من الشعر وتثبيته بـ أكسسوارات صغيرة، أما القسم الآخر من الشعر فاجعليه منسدلاً على الكتف.

تابعي المزيد: صبغات شعر للبشرة الحنطية 2021



تسريحة الكعكة المزينة بالورود من تمارا القباني

تمارا القباني(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد تسريحة الكعكة المرتفعة من أفضل الخيارات للأعياد والمناسبات، بما فيها عيد الفطر، فهي تجعل ملامج الوجه تبدو مشدودة وتسلط الضوء على وجه المرأة، إضافة الى أنها أنيقة ومريحة جداً في الوقت نفسه. اعتمديها بأسلوب مدونة الموضة السعودية تمارا القباني، بحيث تكون مرتكزة على شد كامل الشعر الى الأعلى وجعله على شكل كعكة. ولإضفاء لمسة مميزة على هذه التسريحة، زينيها ببتلات الورود.



تسريحة الشعر المستقيم مع البوندانا من دارين الياور

دارين الياور(الصورة من حسابها على إنستغرام)



إذا كنت تعتمدين قصة البوب متساوية الطول التي تصل عند حدود العنق، بإمكانك أن تعتمدي في العيد تسريحة الشعر المنسدل المستقيم المزين ببوندانا قماشب مرصع بالأحجار الممزة، وذلك على طريقة مدونة الموضة السعودية دارين الياور.

تابعي المزيد: أسوأ 5 أخطاء تقترفينها بحق شعرك دون قصد



تسريحة الضفيرة المرفوعة من غالية محمود

غالية محمودي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة مميزة جداً، وتمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة. وبما أن تسريحات الضفائر، بمختلف أشكالها، رائجة جداً، بإمكانك اعتماد تسريحة الضفيرة المرفوعة في العيد بأسلوب مدونة الموضة السعودية غالية محمودي، وهي ترتكز على عمل ضفيرة ولفها عند مقدمة الرأس، مع ترك بعض خصلات الشعر منسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة الشعر نصف المرفوع من لما عقيل

لمى العقيل(الصورة من حسابها على إنستغرام)



أما إذا كنت من محبات تسريحات الشعر نصف المرفوع، بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر نصف المرفوع، التي ترتكز على شد الجزء الأمامي من الشعر الى الوراء، وترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر والكتفين، وذلك بأسلوب الفاشينيستا السعودية لمى العقيل.

تابعي المزيد: تسريحات شعر تناسب الوجه النحيف 2021