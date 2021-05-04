فوائد زبدة المانجو للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:35 مساءً - للمانجو عدة فوائد جمالية؛ لكونه يحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة للبشرة، كفيتامين هـ وأ وسي، التي تعمل كمضادات للأكسدة، ويمكنك أيضاً وضع المانجو مباشرة على بشرتك أو باستخدام زبدة المانجو للتمتع بفوائدها العديدة؛ حيث تصنع زبدة المانجو من بذور المانجو، وتحتوي نسبة عالية من الأحماض الدهنية والمواد المهمة لجمالك.



العناية بالبشرة وترطيبها

زبدة المانجو



تحتوي زبدة المانجو على مضادات للأكسدة، مما يجعل من هذه الزبدة تطبيقاً موضعياً ممتازاً للتخلص من الأمراض الجلدية، كما أن هذه الزبدة تساعد على تخفيف التهاب الجلد الناجم عن الصدفية، والأكزيما، والتهاب الجلد، والوردية، ووجدت الدراسات أن زبدة المانجو لديها قدرة عالية على تجديد الرطوبة وتنعيم البشرة عند استخدامها في الكريمات، لذا لا تترددي في إضافة زبدة المانجو لترطيب بشرتك وتألقها.

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دعم الكولاجين



زبدة المانجو غنية بفيتامين سي الضروري لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأكثر شيوعاً في بشرتك، ويعطي بشرتك هيكلها، ويُصاب الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين سي بحالة تُعرف باسم الإسقربوط، والتي بدورها تُضعف التئام الجروح وتقشّر الجلد، والعديد من الأضرار الناتجة عن انخفاض إنتاج الكولاجين.

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تأخير الشيخوخة

فوائد زبدة المانجو



تحتوي زبدة المانجو على مضادات الأكسدة التي سوف تحيِّد الجذور الحرة، وتسبِّب إجهاداً تأكسدياً في الجلد، وهي المسؤولة عن التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما تمنع تمدد الجلد وباقي العيوب الجلدية، ويمكن أن يساعد تطبيق هذه الزبدة على جلدك في تحسين مرونة البشرة؛ لتظهري أصغر سناً لفترة أطول.



حروق الشمس



زبدة المانجو لها الكثير من الفوائد للحروق، فإذا قمتِ بتطبيقها على بشرتك قبل الخروج تحت أشعّة الشمس فستقلّلين من فرص الإصابة بحروق الشمس، كما في حال تطبيقها بعد التعرض للحروق؛ حيث تسرع عملية الشفاء، كما أنها تحميك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

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الحكة وجفاف الجلد

زبدة المانجو للوجه



زبدة المانجو فعالة في منع الالتهابات والحكة الناتجة عن جفاف الجلد؛ لأنها مصدر ممتاز للدهون الثلاثية (شكل من أشكال الجلسرين)، وهي أحماض دهنية تعمل كمطريات لتنعيم البشرة ومنعها من الشعور بالجفاف والحكة.



تتميز زبدة المانجو بأنها لا تسد المسام، ويمكن استخدامها من قبل أي نوع من أنواع البشرة؛ نظراً لخصائصها شديدة الترطيب والتغذية، ويمكنك استخدامها متى احتاجت بشرتك أو تعرضت لإحدى المشاكل السابقة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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