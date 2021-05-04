فساتين زفاف 2022 ..ما الصيحات الرائجة ؟

إيلي صعب لا يتخلى المصمم إيلي صعب عن الرومانسية والكلاسيكية في تصاميم فساتين الزفاف، وعروس 2022 رومانسية وحالمة للغاية سواء مع التصاميم المنفوشة والمستوحاة من الأميرات أو التصاميم الضيقة الناعمة التي تناسب الأعراس الصغيرة. أما الجديد في هذه المجموعة لعروس 2022 هي اختيار الكاب على الرأس المطرز بالكريستال والريش. 4

زهير مراد تأخذنا مجموعة عروس 2022 لزهير مراد إلى الزمن الجميل في السبعينات مع الفساتين ذات الأكمام المنسدلة والتنورة المنفوشة، والجديد في هذه المجموعة اختيار الطرحة القصيرة وعلى مستوى واحد مع اكسسوار الفيونكة على الرأس، أيضاً اعجبتنا صيحة الطرحة متدرجة الطول. 4

جورج حبيقة أطلق المصمم جورج حبيقة مجموعة عروس 2022 والتي طغت عليها لمسة الألوان وهذا اختيار جديد لعروس 2022. يمكن الإبتعاد عن كلاسيكية اللون الأبيض واختيار الفستان الذهبي المطرز. أيضاً لفتتنا صيحة الورود الملونة التي اعتمدها المصمم لتزيين الفستان.ولا ننسى الكشكش الذي طغى بمستويات مختلفة على فساتين جورج حبيقة لعروس 2022. 4

نعيم خان يعرف المصمم نعيم خان باختياره الدائم للتصاميم الناعمة، وعروس 2022 من مجموعته الأخيرة تتزين بالفساتين الضيقة مع لمسة جديدة على الأكمام . وأعجبنا تصميم الجمبسوت الواسع ذات الكم الواحد، إضافة إلى الجمبسوت الضيق مع القفازات التي برزت بشكل مميز في هذه المجموعة وباللونين الأبيض والأسود. 3

ماركيزا ضمن مجموعة ماركيزا لعروس 2022 اخترنا لعروس فساتين مزينة بالورود والتطريزات، وتنوعت موديلات الأكمام بين الطويلة وأخرى منسدلة. ويبدو أن موضة الفيونكة رائجة في كل المواسم كلن هذه المرة تزين الفستان من الأمام وليس عند الضهر. 4