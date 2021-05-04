سنتربوينت تطلق تشكيلة "نوّر حياتك في رمضان"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:35 مساءً - احتفاءً بروح التراحم والعطاء في شهر رمضان المبارك، أعلنت "سنتربوينت"، أكبر وجهة للأزياء في المنطقة، عن إطلاق حملة جديدة لجمع التبرعات بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف جمع التبرعات دعماً للمحتاجين خلال الشهر الفضيل.



وبهدف تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي، تحثّ المبادرة المستهلكين على التبرع للمساهمة في تحسين حياة أسر اللاجئين والنازحين المتضررين بجائحة كوفيد-19 والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

من تشكيلة "نوّر حياتك في رمضان"



ومن شأن التبرعات المالية المجمعة أن تساعد المفوضية على توفير المأوى لأسر اللاجئين والنازحين، وتأمين وجبات الإفطار وتسهيل وصولها إلى مياه الشرب النظيفة، وتعزيز مستويات النظافة العامة في المرافق الصحية. ويمكن للمتسوقين تقديم تبرعاتهم لدى صناديق الدفع في متاجر "سنتربوينت".



وسواء كنتم تتطلعون للقاء العائلة والأصدقاء على مائدة الإفطار أم تخططون لإرسال الهدايا المميزة لأحبائكم بمناسبة عيد الفطر السعيد، تأتي تشكيلة "نوّر حياتك في رمضان" الجديدة من "سنتربوينت" لتوفر مجموعة واسعةً من الخيارات التي تلبي كافة الأذواق.

من تشكيلة "نوّر حياتك في رمضان"



تضم متاجر "سنتربوينت" أربع علامات تجارية شهيرة تشمل "محل الأطفال و"سبلاش" و"شومارت" و"لايف ستايل" تحت سقف واحد، وتتميز تشكيلة الملابس الجديدة المصممة خصيصاً بمناسبة الشهر الفضيل بالعديد من الإطلالات الأنيقة والعصرية للنساء والرجال والأطفال، إضافة إلى الأحذية ومنتجات الجمال التي تتكامل معها.



وتوفر "سنتربوينت" تشكيلة مختارة من قطع الديكور العصرية من علامة "لايف ستايل" لإضفاء سحر شرق المتوسط على منازلكم، إلى جانب أطقم السفرة التي تكمل موائد السحور والإفطار وتثري اللحظات التي تمضونها برفقة أحبائكم. وعلاوةً على ذلك، يشكل "سنتربوينت" أيضاً وجهة مثالية لمنتجات الجمال بفضل تشكيلة "لايف ستايل" من مستحضرات التجميل المختارة بعناية والتي ستمنحكم حضوراً متألقاً في مآدب الإفطار والسحور وخلال فترة العيد.

من تشكيلة "نوّر حياتك في رمضان"



وخلال شهر رمضان المبارك هذا العام، يقدم "محل الأطفال" تشكيلةً تجمع بين الملابس الرسمية والملابس اليومية للأحباء الصغار. وتزهو تشكيلة ملابس البنات بمجموعة من فساتين الحفلات الكلاسيكية المزينة بتفاصيل فاخرة بلون الذهب الوردي والمصنوعة من أقمشة الساتان والدانتيل، إلى جانب مجموعة واسعة من التنانير والبلوزات والأفرولات المزينة بطبعات مختلفة وألوان زاهية. بينما تتضمن تشكيلة ملابس الأولاد مجموعة من القمصان المخططة وقمصان تي-شيرت الأنيقة والسراويل القصيرة والبدلات، إلى جانب الصدريات والحمالات التي تأتي بألوان دافئة مثل البني والخمري والأزرق.



استقبلوا موسم الأعياد بأناقة مطلقة مع تشكيلة الأزياء المذهلة من "سبلاش"، فسواء كنتم تبحثون عن إطلالة أنيقة للاستمتاع بوجبة الإفطار مع العائلة في المنزل أم ترغبون بمفاجئة أحبائكم بهدايا العيد الأنيقة، تقدم لكم تشكيلة الإطلالات والتصاميم الواسعة من "سبلاش" خياراتٍ لا تضاهى.

من تشكيلة "نوّر حياتك في رمضان"



ولأن الأحذية الأنيقة جزء لا يتجزأ من أي إطلالة وفي جميع المواسم، بوسعكم إضفاء المزيد من التألق على إطلالاتكم خلال موسم الأعياد مع أحدث تشكيلات علامة "شو مارت" الأنيقة. فبدءاً من التصاميم العصرية البسيطة وصولاً إلى الأحذية الأنيقة، تقدم تشكيلة "شو مارت" مجموعة تصاميم مختارة بألوان مختلفة تناسب كافة الإطلالات وأذواق جميع أفراد العائلة.

من تشكيلة "نوّر حياتك في رمضان"



ولإضفاء البهجة والسرور على حياة أحبائكم بالهدايا الرائعة أو استضافة مأدبة إفطار مميزة في هذه المناسبة الخاصة، تفضلوا اليوم بزيارة متاجر "سنتربوينت" اليوم أو موقعها الإلكتروني لاغتنام العروض والصفقات المتميزة على الأزياء والأحذية ومستحضرات التجميل والديكور المنزلي.

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