تعرفي على الألوان الأساسية لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:35 مساءً - مع بدء موسم فصل الربيع والصيف ، يتحول اهتمامنا في الملابس نحو اكتشاف ما هو التالي في عالم الموضة، و تبحث السيدات بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة عن آخر صيحات الموضة لهذا العام، حيث تأتي الألوان الأساسية على عرش الموضة ..ووفقًا لموقع whowhatwear فإن خبراء الموضة في العالم يؤكدون بناءً على ما تم رصده في أسبوع الموضة في باريس، أن هناك عدة ألوان رئيسية ربما تجدها في كل مكان خلال فصل الربيع، لذلك على الفتيات محاولة مواكبة الموضة باقتناء هذه الألوان، حتى تصبح خزانتهن ثرية بالشكل الكافي.

وتتنوع ألوان الربيع القادم بداية من الأحمر النارى مرورا بالأصفر والأبيض والأخضر، والفستق ، إليك اليوم من الخليج 365 الألوان الأساسية لصيف 2021

فيوجد ألوان لا يمكن الأستغناء عنها خلال فصل الصيف :

اللون الأحمر الناري

Tory brush من دار توري بروش

لابد أن يوجد في دولابك قطعة من اللون الأحمر في صيف هذا العام سواء كانت بلوزة واسعة أو بنطلون أو فستان أو طرحة ،قدمت دارتوري بروش Tory brush فستان بسيط وناعم يتميز بقصّته الأنثوية الراقية وقد أدخلت إلى خياطته بعض لمسات اللون الأبيض ..من الألوان الجريئة والمشرقة التي تمنح الإشراق والدفء والحيوية لمن ترتديها.

هذا االفستان يناسب كل مشاويرك النهارية ويمكنك أن تنسقي هذا الفستان مع حقيبة بيضاء أو سوداء وستحصلين على إطلالة أنيقة وعصرية .

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اللون الأخضر

باتشيفا Batsheva

ظل آخر من اللون الأخضر لكن هذه المرة يكون الظل افتح وأكثر ثراءً ويميل إلى ألوان العشب ، وفي هذه الإطلالة قدمت لنا علامة باتشيفا Batsheva.

أفتح درجات الأخضر وأضافت لمسة خفيفة ناعمة مزينة المزين ببعض بالورود والزهور من مختلف الألوان الباردة ، وصُممت الجوانب باللون الأبيض ويمكنك أن تنسقي هذا الفستان مع حذاء كحلي أو ازرق او وردي .

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اللون البرتقالي

ليلي روز Lela rose

هو لون في مقدمة ربيع 2021 هذا العام وله إطلالة مختلفة، وفي هذه الإطلالة قدمت لنا دار ليلي روز Lela rose ، اللون البرتقالي و من الممكن كسر حدة اللون بارتداء بعض الإكسسوارات أو طرحة تحتوي على مجموعة من الألوان المختلفة مثل الأسود والكحلي والرمادي.

اللون الأصفر

ايلي صعب Elie Saab

يضفي هذا اللون لمسةً جريئةً على ملابسك ، فقامت دار ايلي صعب Elie Saab بإطلالة بلون مبهج وخفيف ومن الألوان التي يمكن الاعتماد عليه في كل الأوقات صباحا أو مساءا ومناسب لكل الأعمار

اللون الأبيض

إرديم Erdem

لابد أن يوجد في كل دولاب اللون الأبيض لأنه لا يرتبط بأي فصل من فصول السنة ولا يرتبط بموضة معينة فهو لون بسيط ويمكن ارتدائه في الفستان أو البنطلون أو القميص ،فقامت دار إرديم Erdem بتقديم إطلالة لابد أن يأتى فصل الربيع أو الصيف فى أى حال من الأحول بدون جرعة كبيرة من اللون الأبيض ليضفى على إطلالات الفتيات والنساء.

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