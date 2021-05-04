موديلات تنانير طويلة ضيقة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:35 مساءً - اعتمدت الكثيرات من مدونات الموضة المحجبات على التنورة مستقيمة القَصَّة والمصمَّمة بشكل ضيق وطويل، وقد برعن في تنسيقها بأكثر من طريقة لتطويعها لتلائم مظهرهن المحتشم مع الحجاب، ومن وحي أحدث إطلالاتهن وأبرزها اخترنا لكُنَّ عدة أفكار لاعتمادها بأسلوب يليق بحشمتكن وأناقتكن.



جهاد البنا بالتنورة المطبعة

جهاد البنا بالتنورة المطبعة -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد مدونة الموضة المصرية، جهاد البنا، على ارتداء الأزياء الأكثر رواجاً في صيحات الموضة لكل موسم، وعند ارتدائها التنورة الطويلة والضيقة لجأت لصيحة الأزياء المطبعة باعتماد تنورة سوداء منقطة بالأبيض ومزينة بتموجات خفيفة في الأسفل لأناقة عصرية، مع معطف أبيض من الجلد وحذاء رياضي أبيض، وأكملت اللوك بحجاب رمادي ناعم لمظهر يومي بسيط بأسلوب الكاجوال.

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تنسيقات التنورة البنية من رهف الشامي

رهف الشامي بالتنورة البنية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تميل البلوغر والإعلامية المصرية المختصة في الموضة والأزياء، رهف الشامي، للأزياء حيادية اللون في مظهرها بشكل عام، ومن وحي أحدث إطلالاتها بالتنورة جمعنا لكُنَّ عدة تنسيقات للتنورة البنية؛ حيث أطلت بتنورة من الساتان البني المصممة بشكل ضيق مع بلوزة محتشمة باللون الأبيض المزين بخطوط مموجة باللون الأسود، لتشكل طبعات الحمار الوحشي، وأكملت مظهرها بقلادات ذهبية متعددة وحجاب أسود.

رهف الشامي بتنورة مطبعة -الصورة من حسابها على الانستغرام

وفي الإطلالة الثانية ظهرت بتنورة بنية مطبعة بالزهور البيضاء مع بلوزة بيضاء بأكمام منفوخة وربطات في الخصر، وأكملت اللوك بحقيبة من اللؤلؤ واكسسوارات حيادية اللون.

رهف الشامي باطلالة عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام

أما في الإطلالة الثالثة فاختارت تنورة بنية من الساتان الضيق مع قميص أبيض رسمي مصمم بأسلوب عصري، وأكملته بحزام بني للخصر، واعتمدت حجابها بأسلوب مطبع لإضفاء روح مرحة لمظهرها.

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دعاء عكاشة بتنسيقات الأزياء الحيادية



دعاء عكاشة باطلالة اللون الابيض -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ البلوغر والإعلامية المصرية، دعاء عكاشة، إلى اعتماد الأزياء ذات الألوان الحيادية في مظهرها بشكل كبير، ومن أحدث إطلالاتها باللونين الأسود والأبيض نسقت تنورة طويلة بيضاء مزينة بخطوط قماشية ناعمة مع بلوزة بيضاء مزينة بصيحة الكشكشة في الأطراف العلوية على شكل مثلث ناعم، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون البنفسجي والزهري لأناقة أنثوية للشابات.

دعاء عكاشة بتنسيقات الأزياء الحيادية -الصورة من حسابها على الانستغرام

أما في مظهرها الثاني فاختارت تنورة سوداء مطبعة بالأبيض مع تيشيرت أبيض، وأكملت اللوك بمعطف طويل من الجلد الأسود، إلى جانب الاكسسوارات حيادية الألوان.

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