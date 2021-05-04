أحمد حسن وزينب يعلنان عودتهما إلى مصر.. ومتابعون: خليكوا شوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، مطقع فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بلغت مدته 11 دقيقة، يوثق عودتهما إلى مصر مجددا، خلال الساعات القليلة الماضية، واستقبال أفراد عائلتهما لهما ولطفلتهما آيلين.

تفاصيل الفيديو

وخلال الفيديو، ظهر أحمد حسن وزوجته زينب، منذ وصولهما إلى مطار القاهرة، ولحظة استقبالهما من أصدقائهما، حتى لحظات وصولهم إلى منازل عائلة كل منهما والترحيب الحافل بهما.

وقال أحمد حسن خلال الفيديو: «وصلنا مصر قضينا نص رمضان في دبي والنص التاني هنقضيه هنا مع المحشي والمكرونة البشاميل والأكل المصري».

انتقادات وسخرية من الفيديو

وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعل آلاف المتابعين، حيث سخر الكثير منهم من عودة أحمد حسن وزينب مرة أخرى إلى البلاد، فجاء من بين التعليقات، «يا ابني أنت كل شهر تقول احنا قررنا نعيش برا مصر وتقعد أسبوعين وترجع تاني»، «هما ليه محسسني إنهم كانو مسافرين سنين؟»، «ليه كنتوا خليكوا شوية»، «أنت مش كنت قولت إنك مش راجع تاني؟»، «ياريتكوا ما رجعتوا»، «مصر ضلمت تاني».

مكاسب أحمد حسن وزينب من فيديو «ادعاء المرض»

وخلال أبريل الماضي، نشر اليوتيوبر أحمد حسن، مقطع فيديو جديد، ادعى خلاله مرض زوجته، ومعاناتها من حالة مرضية خطيرة بسبب ضيق التنفس، مطالبا المشاهدين بالدعاء لها، مؤكدًا أنها بصدد إجراء التحاليل والأشعة التي طلبها منها الأطباء، ولحين إجراء ذلك، ترتدي زينب قناعا منظما للأكسجين، حتى تستطيع أن تنظم النفس.

وعلى الفور تفاعل متابعو أحمد حسن وزينب مع الفيديو، وتداولوا الخبر متمنين لها الشفاء العاجل، قبل أن يتبين العكس.

زينب ليست مريضة.. قامت وعملت مقلب

وعقب مرور ساعات قليلة من الفيديو الذي أطلقت فيه الاستغاثة من مرضها، ظهرت زينب، زوجة أحمد حسن، في مقطع فيديو جديد، وهي تنفذ مقلب في زوجها، على حد وصفها.

أحمد حسن يجني الأموال من مرض زوجته

هوبحسب موقع «سوشيال بليد»، فإن مقطعي الفيديو التي قامت قناة «عائلة أحمد وزينب» ببثها حول مرض زينب، ثم ظهورها مجددًا بعد المرض، تخطيا الـ135 ألف جنيه في اليوم الواحد.