«أم البنات» دعت على الفطار وكسبت 100 ألف جنيه: أبواب السماء كانت مفتوحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجلس على مائدة الإفطار برفقة بناتها الأربع، ترفع يدها بالدعاء إلى الله مع لحظات رفع أذان المغرب، تتمنى من الله أن يعينها على حالها ويرزقها الأموال حتى تستطع الإنفاق على أسرتها، بعدما توفى زوجها السند الذي كان يعينها في الحياة، لتجد هبة شحاتة عبدالغني، نفسها أمام مسؤولية بحجم الجبال.

هبة أرملة وأم لـ4 بنات:معنديش مصدر رزق والأسعار غالية

كانت السيدة الأرملة تنعي حالها هي وبناتها، وتفكر في طريقة حتى تستطع شراء ملابس العيد لهن كغيرهن من الأطفال لإدخال السعادة على قلوبهن، خاصة بعد رحيل زوجها، «أنا أرملة من 4 سنين، زوجي اتوفى وكانت أصغر بناتي عندها 40 يوم، مبشتغلش وباخد المعاش والأسعار غالية أوي وربنا اللي بيكرم».

دعيت ربنا على الفطار يعيني أجهز بنتي

«الحياة صبر وكفاح وأنا محتسبة عند ربنا، اتمنيت من ربنا على الفطار يرزقني برزق بناتي، عندي عروسة هتتجوز بعد العيد ومحتجالها جهاز»، هكذا تروي «أم البنات» قصتها.

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صدفة قادت السيدة التي لا حول لها ولا قوة للحصول على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بعدما شاهدها الإعلامي طارق علام، صاحب البرنامج الأشهر في الوطن العربي «هدية الرئيس»، الذي استوقفها هي وبناتها، للحديث معها وعن حياتها الأسرية، لتكن واحدة من الفائزين في برنامجه، في شهر رمضان الكريم، بعدما سألها سؤال عن آخر فرعون مصري تولى حكم مصر لتجيب على السؤال وتربح الجائزة.

هبة دعت ربنا على الفطار يرزقها برزق بناتها

لم تكن تعلم «أم البنات» أن أبواب السماء كانت مفتوحة حينما دعت ربها بأن يرزقها لأجل بناتها، حتى تفاجئت به وهي تسير برفقة أصغر بناتها، فكانت تتحدث مع نفسها عن جهاز ابنتها الكبرى ومستلزماته وزفافها والإنفاق على الـ3 الآخريات.

دخلت السيدة هبة في نوبة بكاء شديدة بعدما أعلن الإعلامي طارق علام، حصولها على قيمة الجائزة، إذ قالت: «اللهم صلي على النبي، استجبت لدعائي يارب، على قد ما ادتني المصيبة ادتني الصبر ليها».