أحمد سعد VS سمية الخشاب.. حرب «الاستوريز» تشتعل: «قال إيه هزعل عشانك» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من الأمس وتصدر مشهد فرح «حلاوتهم» في مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، حديث السوشيال ميديا، بسبب ظهور الفنان أحمد سعد في مشهد الفرح برفقة طليقته الفنانة سمية الخشاب، وربما يعد ذلك الظهور الأول الذي جمع بينهما بعد خلافاتهما.

وتحول مشهد الفرح لـ«كوميكس» متداول عبر «فيس بوك»، ولم ينته عند ذلك، إذ نشر الفنان أحمد سعد عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على «إنستجرام» مجموعة من الكوميكس والتعليقات الساخرة على المشهد منها «قال إيه هزعل عشانك» «وبترقص كمان عادي» «فرح الـx مشهد جامد جدًا».

كما نشر «سعد» تعليق الفنان محمد رمضان على صورته قائلًا: «نورتني يا صاحبي»، ليرد عليه سعد قائلًا: «حبيبي وأخويا الجدع محمد رمضان، كنت هزعل قوي لو مكلمتنيش في مناسبة زي دي».

بينما استمرت أيضًا الفنانة سمية الخشاب في نشر صور الزفاف عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام» معلقة عليها: «صورة الموسم» وفي صورة أخرى نشرت «إيموشن» صورة شنب.

وكانت الفنانة سمية الخشاب نشرت، بالأمس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة زفافها المثيرة للجدل في مسلسل «موسى»، التي ظهر من خلالها الفنان محمد رمضان، الذي يؤدي دور «موسى» ويقف بجوارهما طليقها الفنان أحمد سعد.

وعلقت «سمية» على الصورة قائلة: «سمعوني زغروطة لأحلى موسي وحلاوتهم.. أحلى ليلة عمر»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة ساخرين «الصورة صدمتني.. طب وطحالك يا سمية.. وإيه اللي جاب أحمد سعد.. وطحالك يا حلاوتهم نسيتي.. أحمد سعد جامد».

تفاصيل المشهد المثير للجدل

وكشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل موسى، إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.