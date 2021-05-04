أحمد سعد عن إحياء فرح سمية الخشاب: كنت هزعل أوي لو مكلمتنيش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعليقات كثيرة تلقاها الفنان أحمد سعد، عقب ظهوره في مشهد «فرح حلاوتهم» بمسلسل موسى، مع طليقته الفنانة سمية الخشاب، الذي قام بإحياء حفل زفافها على الفنان محمد رمضان، الأمر الذي ضجت له مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت حوله الكثير من التعليقات الساخرة.

أحمد سعد بيغني ويرقص في فرح سمية الخشاب

وشارك الفنان أحمد سعد، عبر خاصية «الاستوري»، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدد من تعليقات رواد «التواصل الاجتماعي» على مشهد ظهوره في فرح طليقته سمية الخشاب، ضمن أحداث مسلسل موسى، وأرفق تعليقات على الصور التي شاركها، ومن بينها صورة شاركها الفنان محمد رمضان، وظهر سعد خلالها وهو يرتدي ملابس صعيدية ويقوم بالغناء والرقص داخل الفرح، إذ قال رمضان: « نورتني يا صاحبي»، ليرد عليه سعد قائلًا: «حبيبي وأخويا الجدع محمد رمضان، كنت هزعل قوي لو مكلمتنيش في مناسبة زي دي».

تعليقات الجمهور على ظهور أحمد سعد: بيرقص في فرح الإكس

وشارك «سعد» عبر حسابه عدد من «استوري» الجمهور، والتي كانت مصاحبة لتعليقات، من أبرزها: «قال ايه هزعل عشانك، فرح الإكس، وبترقص كمان عادي كدة، الطحال ياااا، والليلة جينا نهنيكوا هاتوا الطحال اللي عليكوا، اعذريني يوم زفافك مقدرتش افرح زيهم..أنا رقصتلك».

مشهد فرح حلاوتهم وموسى

وكان الفنان محمد رمضان، كشف عن تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل موسى، إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان فرح لونه أبيض، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.