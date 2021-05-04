ابنة الملحن محمد نوح تروي موقفا إنسانيا مع ماهر العطار: غنالي في يوم فرحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت سحر نوح، ابنة الملحن الراحل محمد نوح، موقفًا إنسانيًا مع الفنان ماهر العطار الذي توفى بالأمس، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعبرت «سحر» عن حزنها لوفاة الفنان ماهر العطار قائلة «زعلت جدًا لخبر وفاة الفنان الكبير ماهر العطار ماقدرش أنسى موقف ليه في منتهى النبل والرقي.. يوم فرحي على أبو أولادي لقيناه داخل القاعة وبيقول لبابا معقول يا نوح يبقى فرح بنتك إلى هي بنتي ماتعزمنيش علشان أغنى فيه وأفرح معاكوا وأصر إنه يقف يغني وفضل قاعد معانا طول الوقت».

وتابعت ابنة الملحن الراحل عن الموقف: «وقتها فرحت قوي والناس اتجاوبت معاه بغناه الجميل وخفة ظله وطيبة قلبه وفرحته الحقيقية إلى باينه جدًا.. طول عمري بفتكر الموقف ده وبحكيه لأولادي محمد وفريده وبوريهم الفرق بين الجيل ده في الفنانين وجيل تاني تكون ساعدته في بداياته وليك أفضال عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى ولمايشتهر ويبقي عندك مناسبة وتكلمه يخلي مدير أعماله يرد عليك ويعتذرلك إنه حايكون مسافر علشان خايف تقوله يعملك تخفيض ولما يطمن يسيب مدير أعماله يتفق على الفلوس وياخدها قبل مايغني علشان ياعيني ده بس تمن الفرقة وقال يعني هو حايغني مجاملة وتكتشف بعد كده أن اللي أخده هو أجره بالكامل.. الله يرحم فنانين كانوا من أرقى وأجدع البشر برغم الإحتياج ومايحوجنا لفنانين الشبع بعد الجوع».

وفاة ماهر العطار

توفى المطرب ماهر العطار، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ83 عامًا، وأعلن فهد العطار نجل شقيق المطرب الكبير خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيس بوك، وكتب: «انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين.. برجاء الدعاء».

ونقل ماهر العطار لأحد مستشفيات القاهرة منذ عدة أيام، بسبب مشكلات صحية في الرئة.