طريقة عمل سلطة الفواكه.. خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد سلطة الفواكه من الأطباق الخفيفة التي تلقى مكانها بشكل كبير خلال فصل الصيف داخل البيوت المصرية، وذلك في محاولة للحصول على الفواكه بشكل رطب ومذاق جيد، لذا نقدم لكِ طريقة عمل سلطة الفواكه على طريقة الشيف أميرة شنب، في برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة الفواكه

فواكه مشكلة

زبادي

عسل أبيض

كريمة مخفوقة

طريقة تحضير سلطة الفواكه

تخلط الفواكه مع الزبادي والعسل

تزين بالكريم شانتيه

تقدم باردة

طريقة أخرى لتحضير سلطة الفواكه

مقادير عمل سلطة الفواكه

تفاح

برتقال

موز

فراولة

أناناس

كيوي

عصير رمان

سكر

نعناع

طريقة تحضير سلطة فواكه

تقطع الفواكه وتخلط ثم يضاف عصير الرمان والسكر والنعناع.

يفضل وضع السلطة في الثلاجة حتى تمتزج كل المكونات ثم تقدم باردة.

طريقة عمل سلطة الفواكه بالزبادي

مقادير عمل سلطة الفواكه بالزبادي

2 موزة مقشرة ومقطعة دوائر

برتقالة مقشرة ومقطعة صغيرة

كمثرى مقشرة ومقطعة صغيرة

2 كيوي مقشرة ومقطعة صغيرة

4 ملعقة كبيرة جوز الهند

الصلصة

5 ملعقة كبيرة زبادي

3 ملعقة كبيرة

عصير ليمون حامض

4 ملعقة كبيرة عصير برتقال

ملعقة صغيرة فانيليا

4 ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير سلطة الفواكه بالزبادي الصلصة

يخلط الزبادي مع السكر والفانيليا ويقلب

يضاف عصير البرتقال والليمون الحامض ويخلطوا

سلطة الفواكه

تضاف الفواكة وجوز الهند على الصلصة ويخلطوا برفق

توضع سلطة الفواكة في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تقدم

طريقة عمل سلطة فواكه بالعسل

مقادير عمل سلطة فواكه بالعسل

كيوي

موز

تفاح

أناناس

خوخ كمبوت

توت أحمر

توت أسود

برتقال

عسل أبيض

عصير برتقال

طريقة تحضير سلطة فواكه بالعسل

تقطع الفواكه نفس التقطيعة

يذوب العسل في عصير البرتقال

يصب الخليط على الفواكه

تقدم باردة