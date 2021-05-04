أغرب حيل الفتيات لاكتشاف خيانة شريك الحياة: «صورة في معلقة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«جماعة.. عشان بس في خناقة بتحصل دلوقتي.. اللي على المعلقة دي واحد ولا واحدة».. سؤال طرحته إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في صورة أرسلها لها شريكها، انعكاس لشخص يظهر في ملعقة أمامه، متوقعة أن يكون ذلك الانعكاس لفتاة كانت برفقته، وبالتالي فهو يخونها.

ذلك السؤال الذي طرحته الفتاة، أثار جدلا واسعا بين الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الحيل التي تلجأ إليها الكثير منهن لاكتشاف خيانة الشريك، فتحدثت بعض الزوجات عن محاولاتهن التسلل لحسابات أزواجهن على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نومهم، أو اختراق هواتفهم المحمولة لمتابعة الرسائل أو سجل المكالمات، وغير ذلك.

وبين الحين والآخر، تلجأ الكثير من الفتيات إلى استخدام الصور التي ينشرها الرجال على حساباتهم الخاصة لاكتشاف خيانتهم، من خلال فحص الصورة جيدا عبر تكبيرها للبحث عن أي شيء قد يدل على وجود فتاة معه مثل نظارة أو حقيبة نسائية أو غيرها.

وعند اكتشاف أيا من تلك الأشياء التي تعكس الصورة، تحرص الفتيات على استخدام تلك الحيلة لمعرفة هوية الشخصية التي تقوم بالتقاط الصورة له، فعندما يرتدي الشخص نظارة شمس أو ساعة يد أو يقوم بالتقاط الصورة بجانب مرآة، يظهر انعكاس الشخص الآخر عليها.

حيل الفتيات في هذا الأمر تحديدا لا تنتهي، ومع زيادة الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الكثير من المجموعات التي تضم الفتيات فقط، تظهر كل يوم فكرة جديدة وحيلة مختلفة تخص شريك الحياة تحديدا.