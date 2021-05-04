بعد تدهور حالتها الصحية.. تفاصيل مرض نادية العراقية: يسبب العمى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة شهدتها الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية، بعد تدهور حالتها، ودخولها العناية المركزة، حسبما أعلنت ابنتها عبر حساب والدتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ابنة نادية العراقية تطالب الجماهير الدعاء لوالدتها

ودونت «مي» ابنة الفنانة نادية العراقية خلال منشور، طلبت خلاله الدعاء لوالدتها، قائلة: «أنا مي، ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدًا من يومين، أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي».

وتابعت ابنة الفنانة نادية العراقية: «أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها، يمكن دعائكم يقدر يعمل حاجة، اللهم إنّي لا أسالك ردّ القضاء ولكني أسألك اللطف فيه».

تفاصيل مرض نادية العراقية

يشار إلى أن الفنانة نادية العراقية سبق وتعرضت لنزيف حاد في العين اليمنى، في أواخر الشهر الماضي، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

ويحدث نزيف العين لعدة أسباب منها قد يكون نتيجة كسر وعاء دموي في الجزء الخارجي من العين، أو أسباب صحية أساسية مثل الإصابة بمرض السكري وغيرها.

وخلال الإصابة بنزيف العين، قد يبدو الجزء الأبيض بالكامل من العين أحمر اللون أو محتقناً بالدم، أو قد تظهر بقع أو مناطق حمراء داخل العين، وقد يؤدي النزيف إلى حدوث مضاعفات إذا تُرك دون علاج، وفقًا لموقع «health line» الأمريكي.

أنواع مرض نادية العراقية هناك ثلاث حالات أو أنواع من نزيف العين، كالتالي:

1- نزيف أسفل الملتحمة

يحدث نزيف تحت الملتحمة عندما ينكسر أحد الأوعية الدموية أسفل الملتحمة مباشرة، وعندما يحدث هذا، يُحبس الدم في الأوعية الدموية أو بين الملتحمة والجزء الأبيض أو العين، ويجعل نزيف العين الأوعية الدموية مرئية للغاية أو يتسبب في ظهور بقعة حمراء على العين.

وهذا النوع من نزيف العين شائع، وعادة لا يسبب الألم أو يؤثر على رؤيتك.

2- التحدمية

هو نزيف يحدث على القزحية وبؤبؤ العين، وهما الجزء الأسود المستدير من العين، ويحدث ذلك النوع عندما يتجمع الدم بين القزحية والبؤبؤ والقرنية.

هذا النوع من نزيف العين أقل شيوعًا ويمكن أن يؤثر على رؤيت المريض، فضلا عن إمكانية أن تحجب التحدمية الرؤية جزئيًا أو كليًا إذا تركت دون علاج، ويمكن أيضا أن تتسبب إصابة العين في فقدان دائم للرؤية.

والفرق الرئيسي بين التحدمية ونزيف تحت الملتحمة هو أن التحدمية عادة ما تكون مؤلمة.

3- أعمق أنواع النزف

عادة ما يكون هذا النوع من النزيف عميقا داخل العين مرئي على السطح، ويمكن أن يسبب أحيانا بعض احمرار العين.

كما يمكن أيضا أن تتسبب الأوعية الدموية التالفة والمكسورة والمضاعفات الأخرى في حدوث نزيف داخل مقلة العين.