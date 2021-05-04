طريقة عمل اللانكشير.. بسكوت يمكن تحضيره بوصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل اللانكشير هو من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي يتزامن خلاله تحضير الكحك والبسكوت وغيرهما، ويمكن تحضير بسكوت اللانكشير بأكثر من وصفة من خلال التقرير التالي.

وعرضت الشيف سالي فؤاد طريقة عمل بسكوت اللانكشير وذلك من خلال برنامجها «حلو وحادق» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن معرفة الخطوات من خلال التقرير التالي.

مقادير عمل بسكوت اللانكشير

50 جم سكر بودرة منخول

100 جم سمنة بيضة

150 جم دقيق

50 جم نشا

رشة ملح

فانيليا أو بشر برتقال مع القرفة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

للحشو

مربى

شكولاتة كريمة البندق

مكسرات

فارماسيل

شيكولاتة ذائبة

طريقة عمل بسكوت اللانكشير

تضرب السمنة مع السكر البودرة جيدا حتى قوام مثل المايونيز ثم تضاف البيضة والفانيليا وبشر البرتقال بدرجة حرارة الغرفة.

يضاف الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح وتقلب جيدا حتى تكون عجينة سهلة التشكيل.

تشكل العجينة على شكل كرات صغيرة وترص في صينية مبطنة بورق الزبدة.

تدخل الفرن على درجة 180 مدة 12 دقيقة حتى اللون الذهبي الفاتح.

تترك لتبرد ثم تحشى بالمربي او شكولاتة كريمة البندق او المذابة وتلصق كل 2 مع بعض.

تزين الحواف بالفارماسيل او المكسرات المجروشة ويمكن تزينه بالشيكولاتة المذابة أو بالمكسرات ويدهن الوجه بالون ذهبي.

بسكوت اللانكشير من وصفات الشيف نجلاء الشرشابي

وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل بسكوت اللانكشير من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير بسكويت اللانكشير

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 كوب نشا

ملعقة فانيليا

كوب سمنه

كوب سكر

4 بيضات

مربى للصق والزينة

طريقة تحضير بسكويت اللانكشير

يقلب السمن والسكر ثم البيض والدقيق والنشا ثم الفانيليا والبكنج بودر وتقلب جيدا.

تكور بالشكل الموضح و نضعها فى صينية مدهونة و تخبز لمدة 10 دقائق.

تجمل من خلال لزق كل قطعتين معا بالمربى.