طريقة عمل البيتزا في البيت على طريقة الشيف سالي فؤاد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تُعتبر البيتزا من أشهر الوجبات السريعة في العالم، والتي يفضل تناولها العديد من الأشخاص بمختلف البلاد، وبخاصة الاطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

ويقدم «هُن» طريقة عمل البيتزا في المنزل، على طريقة الشيف سالي فؤاد.

مقادير البيتزا

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملح

ماء دافيء

زيت ذرة

طريقة تحضير البيتزا في المنزل

- اخلطي الخميرة والسكر والماء الدافئ ورشة الملح جيدًا.

- ضيفي الدقيق وقليل من الزيت وأعجنيها بشكل جيد واتركيها تخمر.

- افرديها وضعي عليها المكوانات حسب الرغبة ثم أدخليها الفرن حتى تصل لمرحلة النضج المطلوب.

- وزّعي صلصة الطماطم فوقها ورشّي المُكونات التيّ تفضلينها من الخضار كالفلفل الأخضر، والجبنة الموزاريلا، والزيتون الأسود، والبصل المفروم، والفطر، وجبنة شيدر، والذرة.

- ضعي صينيّة العجينة الجاهزة في الفرن على درجة حرارة 190 لمدة ربع ساعة حتى تحمّر أطرافها، ثمّ حمريها بالشواية لمدة دقيقتين لتعطيها شكلاً جذاباً، وقدميها ساخنة للعائلة.

عجينة البيتزا

مقادير عجينة البيتزا

- 4 أكواب من الدقيق.

- ما يعادل نصف فنجان قهوة من زيت الزيتون.

- رشة ملح.

- رشة سكر.

- 3 معالق من الخميرة الفورية.

- زيت زيتون (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

- يمزج الدقيق مع الملح ويوضع جانبًا.

- تخلط الخميرة الفورية مع زيت الزيتون والسكر بواسطة كوبان ونصف كوب من الماء.

- يضاف الدقيق إلى مزيج الخميرة والزيت وتخلط المقادير بينها للحصول على العجينة.

- عندما تتماسك تترك قرابة ساعة ونصف جانبًا قبل أن يتم المباشرة في استخدامها.

- تمد بواسطة الشوبك والقليل من الدقيق الناشف وتصبح جاهزة لتحضير البيتزا.

صلصة البيتزا

مقادير صلصة البيتزا

4 ثمرات طماطم متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة الريحان.

ملعقة صغيرة زعتر.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

طريقة تحضير صلصة البيتزا

تغسل الطماطم جيداً، وأقطعي بها «شقوق».

يوضع ملح داخل وعاء كبير مع بعض الملح ثم يترك ليغلي على النار.

توضع قطع من الثلج في وعاء آخر.

تغمر الطماطم في الماء المغلي على النار لمدة 30 ثانية.

تخرج الطماطم من الماء المغلي بملعقة الغرف «المخرمة» لضمان تصفيتها من الماء الساخن.

تغمر الطماطم في وعاء من الماء المثلج لمدة 30 ثانية.

يقشر الجلد من على الطماطم بسكين من أسفل الطماطم إلى أعلاها.

تفرم الطماطم في الخلاط.

تضاف باقي مكونات الصلصة الخلاط أو الكبة وتمزج.

توضع الصلصة مرة أخرى على النار مع بعض التوابل.

تستخدم الصلصة على عجينة البيتزا.