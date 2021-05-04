إنجي علاء مؤلفة «كوفيد 25»: علامات الموت قريبة وأنا مش جاهزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«سعدت جدا بظهوري في الحلقة الثالثة من مسلسل كوفيد 25، وسعدت أكتر بردود الأفعال اللي وصلتلي ويارب يكون ظهور خفيف عليكم وباقي الحلقات تعجبكم وتكون عند حسن الظن»، بهذه الكلمات أطلت مؤلفة وصاحبة قصة الخيال العلمي التي يقوم عليها مسلسل «كوفيد 25»، إنجي علاء، على جمهورها في «السوشيال ميديا».

ونشرت إنجي جزءًا من سيناريو العمل عبر حسابها بـ«تويتر» وعلقت بالقول: «أنا اعتبرت أن كوفيد-19 ده تحذير للبشرية كلها وتحذير ليا أنا كمان بما اني واحد منهم.. علامة أن الموت قرب.. بس انا عندي مشكلة صغيرة.. مش هينفع أموت دلوقتي.. مش جاهز.. مع اني اكثر واحد عارف انه الحذر لا يمنع القدر.. بس يمنع الاكتئاب».

وكان آخر أعمال الكاتبة مسلسل مكون من 45 حلقة بعنوان «بلا دليل»، بينما مسلسل «كوفيد 25» من المسلسلات ذات الـ15 حلقة، حيث أفادت مؤلفة العمل بأن هذا النوع من المسلسلات يعد الأسهل لكنه يحتاج إلى تكثيف وجود الشخصيات، على حد تعبيرها.

وأشارت مؤلفة مسلسل «كوفيد 25»، والتي يقوم زوجها الفنان يوسف الشريف ببطولة المسلسل، إلى أنها واجهت الكثير من الضغوط لكي يخرج هذا العمل بالحبكة الدرامية، وأنها استعانت بالشخصيات المركبة من أجل تقديم أشخاص واقعيين وقريبين من الجمهور.