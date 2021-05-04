الاستدامة عنوان موضة أحذية الركض

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الخبير الألماني أورس فيبر إن الاستدامة تمثل عنوان موضة أحذية الركض في 2021؛ حيث تأتي الأحذية مصنوعة من ألياف نباتية أو خامات مُعاد تدويرها أو بتصاميم تتيح إمكانية إعادة تدوير الأحذية نفسها، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأوضح الخبير لدى مجلة " Runners World" أن شركة Salomon الفرنسية تقدم حذاء الركض Index.01، الذي يمتاز بخامة علوية مصنوعة من البوليستر المُعاد تدويره.

ومن جانبها تقدم شركة ON السويسرية حذاء الركض Cyclone المصنوع من ألياف نباتية، ألا وهي: ألياف الخروع.

وتخطو شركة ON خطوة أبعد من ذلك وتتيح للمستخدم إمكانية إعادة إرسال الحذاء إلى الشركة عندما يصبح الحذاء رثا وباليا من أجل إعادة تدويره، على أن يتم إرسال حذاء جديد للمستخدم.

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