إطلالات مهيرة عبد العزيز بالجينز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:34 صباحاً - أطلت الإعلامية المتمرسة والحسناء مهيرة عبد العزيز بعدة إطلالات بالدنيم وهي المعروفة بميلها الى الأزياء الراقية او التراثية كالعباءة او القفطان. وما لفتنا هو طريقة تنسيقها لقطع الدنيم التي اختارتها، لتخرج القطعة أحياناً وكأنها ذاهبة الى حفل راق، فما يميز مهيرة حبها للتميز فالجينز ليس مجرد قماش سبور عملي بل يمكن ارتداؤه في المناسبات أحياناً إذا اتبعتِ الخليج 365 طريقتها الذكية.



كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم مثلها؟



لقد اخترنا لك سبع إطلالات للإعلامية مهيرة عبد العزيز بالدنيم.



جربي سترة التويد الأنيقة مع سروال الدنيم العالي وانتعلي الكعب العالي الستيليتو المزدان بمساميرذهبية، كما فعلت مهيرة إذ اختارت سترة باللون الأبيض ومخرمة بالأحمر ومزدانة بسلاسل معدنية.

مهيرة عبد العزيز-الصورة من حسابها على انستغرام





استعيني ببليزر color block أكبر من قياسك وارتديها مع سروال من الدنيم عالي الخصر مطاطياً كما فعلت مهيرة التي انتعلت معه حذاء عالي الساق ورفعت شعرها عن وجهها مع تعزيز ظلال داكنة للعيون.

مهيرة عبد العزيز-الصورة من حسابها على انستغرام

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ارتدي لونين مختلفين من الدنيم كما فعلت مهيرة فارتدت القميص الدنيم المطرز مع سروال سكيني مزدان برسوم ملونة وانتعلت حذاء شفافاً أنثوياً. كما تزينت بأقراط ثريا كبيرة.

مهيرة عبد العزيز-الصورة من حسابها على انستغرام





لقد أبدعت مهيرة في هذا اللوك الذي يتألف من عباءة صوفية مع سروال من الدنيم وكنزة بياقة السلحفاة العالية وانتعلت حذاء رياضياً ابيض. وقد زادها سحراً المكياج السموكي البرونزي تسريحة شعرها على شكل ذيل حصان منخفض.

مهيرة عبد العزيز-الصورة من حسابها على انستغرام





إعتمدي هذا اللوك الصيفي المنعش على مثال مهيرة فارتدي تنورة غير متجانسة الطول مع بلوزة قطنية بيضاء وسترة قصيرة من الدنيم. ويمكنك أن تضعي أقراطاً دائرية وسرحي شعرك بطريقة wetlook.

مهيرة عبد العزيز-الصورة من حسابها على انستغرام



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ارتدي طابع مونوكروم من سروال وقميص من الدنيم المطرز على مثال مهيرة عبد العزيز. هي إطلالة آمنة واختاري الدنيم الباهت أي washedللوك صيفي عصري.

مهيرة عبد العزيز-الصورة من حسابها على انستغرام





ارتدي التنورة الميدي من الدنيم مع قميص او بلوزة قطنية وارتدي حقيبة كروس بودي مع حذاء مسطح مفتوح من نوع slides.

مهيرة عبد العزيز-الصورة من حسابها على انستغرام

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