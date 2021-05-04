ميرفت التلاوي: والدي كان بيقول للناس عندي بنت بـ10 راجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«التحقت بالعمل من خلال إعلان في جريدة الأهرام على الرغم من عدم معرفتى بمكان الوزارة، وقدمت للالتحاق بها وكنت أعيش فى محافظة المنيا وكانوا فى البيت مش عارفين أنا بعمل ايه»، بهذه الكلمات حكت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا قصة التحاقها بوزارة الخارجية.

وأضافت التلاوى خلال لقاءها ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي: «كان هدفى العمل بوزارة الخارجية منذ دراستى في كلية العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، لكن كنت أتخشى عدم استطاعتى الدخول».

وتابعت: «أجرت آلة كاتبة لمعرفة الكتابة من خلالها، والتي كانت جزءا من الاختبارات، حيث كانت الاختبارات تتكون من 5 اختبارات تحريرية وإذا نجح الشخص ينتقل للاختبار الشفهي، والذي يشرف عليه 9 رؤساء إدارات من بينهم رئيس اللجنة الوزير حافظ إسماعيل».

كما أن حافظ إسماعيل سألها عن سبب رغبتها في الالتحاق بوزارة الخارجية: «قالي مش خايفة لنوديكي أفريقيا؟ وأنتي شوفتي في الجورنال إمبارح إن في الكونغو أكلوا بني آدم عشان لونه أبيض!»، وعلى الرغم من ذلك دخلت الوزارة، ومدير المراسم قال: «هاتوا البنت الصعيدية اللي دخلت النهاردة، فقالي إنتي عارفة دخلتي لية؟ عشان خليتي الراجل الذي لا يبتسم ضحك».

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا: «أنها وفتاة أخرى نجحن وقتها فى الالتحاق بالوزارة، لكن رد فعل وزير الخارجية وقتها كان سيء للغاية ولم يفرح بدخول سيدتين للوزارة، فأصدر قرار بمنع عمل السيدات في الخارج كوسيلة لـ«الطفشان»، واستمر القرار 10 سنوات.

«والدي كان دايما يقول للناس عندي بنت بـ 10 رجالة لما عرف إني عاوزة أنزل القاهرة وأروح الجامعة مش عشان ألعب، كان شايفني إني جادة».