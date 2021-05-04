ما صحة وقوع الطلاق في وقت الحيض؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

عبر موقعها الرسمى، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء مضمونه: تسأل امرأة عن واقعة الطلاق الثالثة رسميًّا بينها وبين زوجها؛ حيث أفتاها البعض بأن الطلاق الأخير غير واقع لأنها كانت في حيضٍ وكانت تمرُّ بظروف نفسية حادة بسبب ذلك، فهل هذا صحيح؟.

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية على السؤال في الفتوى رقم 2041، بنحو: الطلاق في الحيض يقع صحيحًا، والنهي عن إيقاعه في زمن الحيض إنما هو لعدم الإضرار بالزوجة بتطويل العِدَّة عليها، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما - لَمَّا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلاقَ زوجته في الحيض- قال: أرأيتَ يا رسول الله لو طلقتُها ثلاثًا؟ قال: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ رواه الدارقطني.