تعرف على فارق العمر بين محمد رمضان وسمية الخشاب بعد زفافهما في «موسى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجموعة من الصور نشرها الفنان محمد رمضان اليوم، عبر صفحاته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، لمشهد زواجه من الفنانة سمية الخشاب، ضمن أحداث مسلسل موسى، والذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم، وما أحدث ضجة كبيرة هو ظهور الفنان أحمد سعد معهما في الصور، وهو طليق الفنانة المذكورة؛ إذ وقع الانفصال بينهما، بعد مشكلات أسرية عديدة واتهمامات متابدلة بينهما.

وأحيا الفنان أحمد سعد فرح محمد رمضان وسمية الخشاب في المسلسل، ورقص في زفافهم.

فارق العمر بين سمية الخشاب ومحمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان، وهو يحمل الفنانة سمية الخشاب، والتي تقوم بدور «حلاوتهم» وهو الدور القريب من دور الفنانة تحية كاريوكا في فيلم «شباب امرأة»، حيث تسائل الجمهور عن فارق العمر بين محمد رمضان وسمية الخشاب.

بحسب موقع السينما، يبلغ الفنان الذي يلعب دور موسى في مسلسل موسى، من العمر 32 عاما، بينما تبلغ سمية الخشاب التي تلعب دور «حلاوتهم» في مسلسل موسى من العمر 54 عاما، وهذا يجعل الفارق بينهما حوالي 22 عاما.

وسمية الخشاب مواليد أكتوبر 1966، بينما محمد رمضان مواليد مايو 1988، وبذلك فهي تكبره بأكثر من 20 عاما.

أحداث مسلسل موسى

جدير بالذكر أنه شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل «موسى»، زواج الفنان محمد رمضان الذي يلعب دور «موسى»، من الفنانة سمية الخشاب التي تلعب دور «حلاوتهم»، وأحيا حفل الزفاف الفنان أحمد سعد.

وتأتي ليلة زفاف موسى على حلاوتهم، ولكنه يتخيل تارا عماد التي تلعب دور «نجاة»، حبيبته التي ماتت، وهي تعاتبه على الزواج من أخرى ونسيانها، لينادي عليها باكيا، تحت تأثير مشروب العنب الذي سقاه له الصبي «زيتونة».