ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها بأحدث جلسة تصوير

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أبرزت ملامحها، وأثارت إعجاب متابعيها.

وظهرت ياسمين في صورها بتسريحة شعر مختلفة، كما وضعت مساحيق التجميل التي أبرزت ملامحها، وتفاعل معها متابعوها في تسجيل إعجابهم؛ إذ بلغت أكثر من 200 ألف علامة إعجاب بها خلال ساعة من نشر الصورة.

ومن ضمن التعليقات التي تلقتها «ياسمين»: «يا جمالك.. إيه الجمال دا يا ياسمين.. على حكايتك يا وحش الكون.. وحش الكون الحقيقي وصل.. نورتي».

وفاة جدة ياسمين صبري

وكانت جدة ياسمين صبري فارقت الحياة قبل قرابة الأسبوع، ونعتها الفنانة عبر حسابها على موقع تداول التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «توفت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله».

وذكرت الفنانة ياسمين صبري خلال نعيها لجدتها على «تويتر»، أنها تدعى «كريمة»، وهي التي ربتها.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري من مواليد عام 1987، ولدت في الإسكندرية ونشأت في عائلة ثرية ومشهورة، وكانت من أسرة أرستقراطية؛ إذ أن والدها طبيب ووالدتها مهندسة ديكور، ونشأت في بيئة بها ترابط أسري، إذ ساهمت جدتها التي توفيت في تربيتها.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات بالدعاء لوفاة جدتها «البقاء والدوام لله رب العالمين الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان»، وعلق آخر: «الله يرحمها توفت في أيام فضيلة وكلها مغفرة ورحمة، ربي يسكنها فسيح جناته والبقاء لله».