طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتيفور لعيد الفطر 2021 بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ينتظر المسلمون حول العالم الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2021، بعد عدة أيام، واحتفالا بتلك المناسبة يخبز المصريون، الكحك، والبسكويت، والبيتيفور في البيت، وفيما يلي طريقة العمل بخطوات بسيطة.

طريقة عمل البسكويت

3 أكواب دقيق أبيض.

كوب سكر بودرة.

كوب زبد، أو سمن بلدي، في درجة حرارة الغرفة.

½ كوب حليب.

عصير برتقال.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

في بولة كبيرة الحجم، ضعي الدقيق مع النشا والبيكنج باودر والملح، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

في وعاء كبير آخر، اخلطي الزبد والسكر، واخفقي بالمضرب الكهربائي، حتى يُصبح الخليط كريمي وفاتح اللون.

ضيفي البيض بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق، ثم ضيفي الحليب والفانيليا، واخفقي جيدًا.

ضيفي الدقيق، واعجني، المكونات حتى تحصلي على عجين طري ومتماسك.

غطي العجين، واتركيه يرتاح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن عند درجة حرارة 170 درجة مئوية.

افردي العجين بين ورقتي زبدة، ثم قطعيه إلى مستطيلات متساوية في الحجم.

شكلي العجين بواسطة شوكة، أو باستخدام ماكينة البسكويت.

رصي المستطيلات في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق.

أخرجي البسكويت بعد النضج، واتركيه يبرد تمامًا.

طريقة عمل الكحك

2 كيلو دقيق.

كيلو سمن.

ربع كوب سمسم.

ربع كوب سكر بودر.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

ذرة ملح.

ماء للعجن.

ريحة الكحك.

طريقة الكحك

ينخل الدقيق في وعاء عميق للعجن، تضاف عليه الخميرة الفورية والسمسم المحمص، والسكر البودر، وذرة الملح، ويقلب الخليط.

يضاف السمن على الدقيق ونبدأ في فرك الكحك، ويفضل نوع سمن برائحة نفاذة.

يضاف الماء الدافئ تدريجيا ثم تضاف رائحة الكحك، مع العجن بشكل جيد، حتى تصيح العجينة سهلة التشكيل.

تغطى العجينة بكيس بلاستك وتترك ربع ساعة لتتخمر، ولا تترك أكثر من ذلك.

تدهن الصينية بمنديل مبلل بالزيت، أو توضع عليها ورق زبدة.

يشكل العجين إلى كرات صغيرة ثم نصنع فجوة ونضع فيها الحش وثم نضغطها، ننقشها.

تدخل الفرن حتى تنضج.

تزين بالسكر البودر.

طريقة عمل البيتيفور

2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر ناعم.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 صفار بيض.

مربى.

شوكولاتة.

طريقة البيتيفور

يخفق البيض والفانيليا.

تضاف الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.

يضاف السكر البودرة مع الاستمرار بالخفق الجيد حتى تمتزج جميع المكونات.

يخلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف إلى الخليط السابق بالتدريج مع التقليب ببطء حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

تغطى العجينة بورق من النايلون، وتترك حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.

تقطع العجينة إلى قطع صغيرة الحجم، ويتم تشكيلها حسب الرغبة.

ترص في صينية مفروشة بورق الزبدة في الفرن متوسط الحرارة حتى نحصل على لون ذهبي.

تترك حتى تبرد ويتم لصق كل قطعتين من البيتيفور بالمربى أو الشوكولاتة.