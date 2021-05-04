وكالة الأدوية الأوروبية تدرس استخدام لقاح فايزر للأطفال من 12 سنة فأكثر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تدرس وكالة الأدوية الأوروبية مقترحا من شركتي الأدوية فايزر وبيونتيك للسماح باستخدام لقاحهما المنتج بشكل مشترك المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين يبلغون 12 عاما فأكثر من سكان الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها سوف تجري "تقييما سريعا" للبيانات من الشركتين ومن المنتظر أن تصدر نتيجة مراجعتها في يونيو، رغم أنها قالت إن الإطار الزمني يمكن أن يتغير في حال الحاجة لمعلومات إضافية.

وجرى إقرار لقاح فايزر/بيونتيك للاستخدام في الاتحاد الأوروبي منذ شهور الآن، ولكن فقط للأشخاص الذين يبلغون 16 عاما فأكثر. ويمكن لأي دواء أن يكون له أثر على القصر مختلف عن تأثيره على البالغين. وتم تطوير هذا اللقاح اعتمادا على تكنولوجيا لم تستخدم من قبل لانتاج أدوية للبشر.

وكانت الشركتان قد قالتا الشهر الماضي إنهما سوف تطلبان تصريحا لتوسيع استخدام اللقاح. وجرى تقديم مقترح مماثل لهيئة تنظيم الدواء الأمريكية. وتقول الشركتان إن اللقاح فعال بنسبة مئة بالمئة لمنع العدوى في الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، بحسب تجربة سريرية.

وفي حال أوصت وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام اللقاح بالنسبة للفئات العمرية الجديدة، لا يزال يتعين الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية ولكن هذه الخطوة تعتبر شكلية بشكل عام.